"Злодейка" Надя, или зачем Савченко взрывать Верховную Раду?

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета – для РИА Новости Украина

Ату ее

Против героини-террористки предпринят ряд конкретных действий. Савченко уже включили в базу "Миротворца" по обвинению в "подготовке теракта в Киеве" и "подготовке госпереворота". Верховная Рада исключила ее из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны "с целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне". По словам нардепа Антона Геращенко, уже на следующей неделе генпрокуратура предоставит обвинение против Савченко в Раду, после чего с нее будут пытаться снять дипломатическую неприкосновенность. А затем — суд и арест.

Последнего власти, конечно, хотели бы избежать — сажать Савченко в тюрьму после масштабной кампании по вызволению ее из российских застенков было бы, мягко говоря, глупо. Поэтому их вполне устроила бы "мишикизация героини" — то есть изгнание ее из страны. Однако Савченко вызов приняла. Осознав мощь наката, она стала бить по власти из всех калибров — в политическом плане, разумеется.

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Всем сестрам по…

Так, Савченко заявила, что Сергей Пашинский во время Майдана лично "заводил снайперов" в гостиницу "Украина", а Юрий Луценко "стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления". Тем самым Савченко разжигает становящуюся все более популярной тему о предательстве Майдана со стороны нынешних украинских властей. Властей, которые она обвинила и в подрыве военных складов, произошедших за последние годы (эксперты не раз говорили о том, что таким образом отдельные киевские чиновники хотели покрыть недостачи оружия, усиленно продававшиеся в страны третьего мира).

Кроме того, Савченко рассказывает о том, что сотрудничает с Западом в борьбе с преступлениями этой власти. "И во время последнего визита, и в предыдущие поездки в Европу я давала показания о преступлениях высших чинов украинской власти… Возбуждено очень много уголовных дел против украинских чиновников, которые рано или поздно будут отвечать за свои преступления против украинского народа, сотрудничество с Кремлем и выведенные состояния в Европу и США", — отметила пламенная Надежда.

Наконец, она заявила о намерении баллотироваться на пост президента в 2019 году, сразу же придав начинающемуся против нее делу политическую окраску.

УНИАН Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ

Дочь своего народа

Мощь Савченко основана на том, что она озвучивает мысли, гуляющие в головах простых украинцев. И не только о том, что Киев виноват в разжигании войны на Донбассе, но и о том, что Порошенко нужно снимать силой. "Кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал Майдан? Кто не думал подорвать Банковую или Верховную Раду? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляет запись, где 98% украинцев помогли бы Рубану “разгружать мебель”", — говорит она, имея в виду дело Рубана, задержанного за якобы провоз оружия под видом мебели на Украину.

Причины объявления Петром Порошенко войны Савченко в общем-то понятны — в стране уже идет предвыборная кампания. Порошенко не нужна правдорубка с героическим имиджем, способная стать инструментом в руках его политических противников. Кроме того, через Надю он атакует самого опасного своего противника — Юлю Тимошенко. Как верно отмечает украинский политолог Виталий Кулик, Надя Савченко — это политическая ответственность Тимошенко, поскольку "героиня-террористка" прошла в Раду именно от Батькивщины.

Обойдем Вандербильдиху?

Самое странное в этой ситуации — озвученные обвинения. Если бы Надежде Савченко инкриминировали "измену Украине", обычное участие в подготовке госпереворота или хотя бы оружейную или наркотическую статью, то вопросов было бы меньше. Однако "минометами по Раде, забросать гранатами ложи" — это, скорее, сценарий какого-то дешевого боевика (ну или озвученные фантазии множества украинцев, у которых депутаты Рады вызывают резко отрицательные ассоциации).

РИА Новости Украина Евгений Котенко Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ

Если отринуть версию о том, что Юрий Луценко писал эти обвинения за пять минут до оглашения на коленке во "франкфуртском" состоянии, без опохмела, или же вдохновился примером Терезы Мэй и решил обойти "заносчивую Вандербильдиху", то в чем тогда смысл этого абсурда, который уже вдохновил многих художников в интернете?

Реальных объяснений немного. Первое — таким образом Банковая демонстрирует свои возможности. Если на основании этих демонстративно нелепых обвинений властям удастся не только лишить Надю неприкосновенности, но и посадить ее, то все противники Порошенко увидят, что президент всесилен и имеет полный карт-бланш Запада на разборки с несогласными. Список которых уже подготовлен. "Добыты доказы причастности ряда лиц в сотрудничестве с антиукраинскими центрами в РФ и на оккупированных ею территориях", — говорит Луценко. И тогда фронда против Банковой подзаглохнет.

Вторая версия — власть намеренно надувает рейтинг Савченко, консолидируя вокруг нее весь протестный электорат. Возможно, у Порошенко считают, что неопытная и неосторожная Савченко в ходе предвыборной кампании этот электорат расплескает и (в отличие от Юли или других политиков) не сможет "монетизировать" его в голоса избирателей.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ

Дальнейшее развитие ситуации покажет, насколько Петр Алексеевич верно оценил свои возможности.

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