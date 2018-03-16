Тренд дня: "Освобождали Савченко, чтобы посадить"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Ситуация вокруг народной избранницы Надежды Савченко, превратившейся из героя в злодея, накануне накалилась до предела. Генеральный прокурор Юрий Луценко с трибуны Рады заявил, что следствие располагает "неоспоримыми доказательствами" причастности Савченко к организации теракта в Раде.

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале (Рады – ред.) боевыми гранатами, уничтожив две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет", — сказал Луценко на заседании парламента.

В этот же день он внес представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата.

Савченко в свою очередь заявила, что видела, как спикер Рады Андрей Парубий в 2014 году во время "евромайдана" привел снайперов в гостиницу "Украина" в центре Киева. Однако позднее Савченко заявила, что имела в виду депутата Серея Пашинского. "Лично я давала показания (на следствии — ред.), что Луценко с трибуны (Майдана — ред.) призывал к тому, чтобы снести власть, обещал, что будет на Майдане оружие… Эти люди, которые отдавали приказы, совершали преступления, которые несут на себе ответственность, всегда будут искать крайних", — сказала Савченко.

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РИА Новости Украина писало о всех заявлениях Савченко и событиях в парламенте вокруг нее.

Савченко, скорее всего, будет признана виновной в инкриминируемых преступлениях, выразил мнение политэксперт Сергей Быков.

"Но это в большей мере бросает тень на украинского президента, нежели на бывших политических партнеров Савченко. Можно смело утверждать, что действия власти против Савченко имеют системный, но непрофессиональный характер", — пояснил Быков.

Скриншот с сайта Facebook

Он напомнил, что еще с конца 2016 года заявления Савченко имели противоречивый характер. Многие видели в этих заявлениях признаки пособничества антигосударственной деятельности, но никаких задокументированных доказательств не было. По этой причине и не возбуждалось против нее уголовного дела.

"Одной из последних капель, которые выступили катализатором действий власти против Савченко стало ее намерение взять на поруки Владимира Рубана и заявления, сделанные в ходе сегодняшнего брифинга под стенами СБУ. Она много чего наговорила, но не все является правдой. Даже обвинение Луценко в том, что он возглавил ГПУ, чтобы сделать невозможным привлечение к ответственности руководство страны за преступления на Майдане. Вот в чем – чем, а в этом Юрия Луценко обвинять глупо", — уверен Быков.

Скриншот с сайта Facebook

Быков перечислил ряд главных вопросов по Савченко, которые возникают вокруг персоны нардепа.

"1) Должна ли была Украина требовать возвращения Савченко из российского плена в период с 2014 по 2016 год?— Безусловно – да. Это была единая позиция всех украинских элит. 2) Могла ли Савченко быть завербована в плену?— Вероятно, такие возможности у российских спецслужб были. 3) Является ли Савченко мощным политическим игроком?— По национальному уровню поддержки она уступает даже Михеилу Саакашвили, а на выборах мэра Львова она получила бы меньше голосов, чем Виктор Янукович. Уровень Савченко как политика не является значительным, чтобы действительно влиять на любые политические процессы в стране", — назвал эксперт.

Также Быков считает, что власти должны ответить на вопрос, если Савченко действительно все время пребывания в Украине вела антигосударственную деятельность, то почему спецслужбы или правоохранительные органы на это раньше не реагировали.

Скриншот с сайта Facebook

"Напоследок, предположу, каким истерическим хохотом будет заливаться Владимир Путин в случае заключения Надежды Савченко в тюрьму. Всем миром освобождали ее из российской тюрьмы, чтобы в результате посадить в украинскую?" — подытожил Быков.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, скандальные заявления Луценко о Савченко свидетельствуют о том, что генпрокурору "пришлось не просто так устраивать нужный Порошенко пиар, выставляя себя клоуном".

"Это его холуйское извинение перед Порошенко за то, что посмел начать в СМИ личную пиар-кампанию и публично дистанцироваться от "хромой утки" с Банковой. Не говоря о гонцах Луценко к Тимошенко. Иными словами, Луценко пытается копировать модель поведения Гройсмана. С одной стороны, показывать лояльность к Порошенко. С другой — вести свою игру и готовить побег с "Рошеника", — подчеркнул аналитик.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев также прокомментировал обвинения генпрокурора в отношении Савченко и реакцию других нардепов.

"Обличающим Надю-"минометчицу" нужно понимать одно, если больше половины страны готовы скинуться на канистру бензина для власти, результат будет обратный желаемому", — акцентировал Золотарев.

Скриншот с сайта Facebook

Журналист Вячеслав Чечило считает, что ситуация вокруг Савченко показывает уровень падения украинского общества.

"Общество сначала делает психически больную женщину героем, потом под крики "ату" пытается ее растоптать. Все это время политики цинично используют Савченко для надувания собственных рейтингов, а спецслужбы, прекрасно понимая, кто перед ними, радостно повизгивая в предвкушении наград и званий, лепят на заказ окружения Порошенко постыдное дело о "государственном перевороте". Хотя все, что нужно было сделать, это отвести Надю к врачу. Отвратительное, постыдное зрелище", — прокомментировал Чечило.

Скриншот с сайта Facebook

По мнению политэксперта Юрия, политический класс не воспринимает происходящее вокруг Савченко как нечто опасное.

"Все ржут, прикалываются, потому что "плёнки Курченко", "танковые колонны русских у границы" стали обыденной частью политического дискурса настолько, что очередные приключения Савченко восприниматься просто как новая серия в нескончаемой украинской "Санта-Барбаре". Элиты и общество как то утвердились в мысли, что все как-то рассасывается само собой. И ничего не последует", — написал Романенко на своей странице в Facebook.

При этом, уверен Романенко, из виду упускается внешний контекст. А именно скандал между Британией и Россией по делу экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Скриншот с сайта Facebook

"Характер вызова заставляет британские элиты реагировать жестко и поднимать ставки, что мотивирует Путина тоже поднимать ставки в условиях, когда Россия уже вовлечена в военные конфликты, затрагивающие интересы США и Европы. Тут попахивает Сараево, ребята, потому что в любой момент ситуация может выйти из —под контроля, как, например, в Сирии, где русские сказали, что помогут Асаду додавить Восточную Гуту, а Трамп пригрозил ударами по Асаду", — разъяснил Романенко.

Политэксперт отметил, что в этом контексте западный политик или обыватель видит по Украине однозначно абсурдную картину.

"Глава Генпрокуратуры с трибуны парламента обвиняет Героя Украины, награждённого президентом Украины лично, которого вся страна скопом вызволяла из лап Путина в том, что она планировала взорвать купол Рады и потом лично из автомата добивать оставшихся в живых депутатов. Как реагирует парламент? Может быть экстренно лишает Савченко неприкосновенности и правоохранительные органы её принимают в Лукьяновку? Нет! Более того, её якобы даже потом задерживают с пистолетом и гранатами в Раде, а потом отпускают. И что? Она идёт на телеканал, где на всю страну рассказывает, какие сволочи правят страной, а она хочет освободить народ от ярма и поддерживает радикальные методы. И тут же "эти сволочи" в той же студии отгавкиваются в ответ и вся ситуация принимает вид абсурдного бурлеска от которого у внешнего наблюдателя едет крыша", — отметил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Романенко акцентировал, что в Украине еще не осознают "мрачных перспектив" в назревающей "холодной войне".

"И вот этот важный для нас наблюдатель к которому мы регулярно обращаемся за помощью задается вопросом: "Ребята, а вы вообще серьёзны? Вы вообще осознаёте насколько мрачны ваши перспективы в контексте разворачивающегося глобального противостояния?". В ответ слышны всхлипы истерического хохота. Вот что реально страшно", — резюмирует Романенко.