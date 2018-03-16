Скандал с "гранатами Савченко". Нардепов будут пускать в Раду через "рамки"

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. После инцидента с нардепом Надеждой Савченко, которая, по некоторым данным, пришла в Парламент с оружием, в Раде хотят усилить меры безопасности и изменить правила проверки народных депутатов, сообщает "Укринформ".

Как сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента и организации работы парламента Владимир Арешонков, уже готов законопроект относительно изменений к Регламенту.

"Единственный механизм избежания случаев, когда народные депутаты проходят с оружием в зал заседаний парламента, — это внесение изменений в Регламент. Между прочим, как раз сегодня утром мы говорили об этом с Председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Перед этим, позавчера, мы поднимали этот вопрос на заседании комитета и Парубий сказал, что Аппаратом ВР уже подготовлен законопроект, на комитете мы его быстрее доработаем", — сказал Арешонков.

По его словам, подготовленный законопроект предусматривает изменение правил проверки народных депутатов, в частности во время прохождения через металлоискатель.

"Мы хотим изменить правила проверки народных депутатов, которые входят. Если во время прохождения через металлодетектор будут обнаружены металлические вещи, народный депутат должен будет сразу же сдать. То есть у нас есть возможность положить их в специальных шкафов в виде сейфов и, соответственно, внутрь парламента уже заходить без никаких предметов, которые могут быть взрывоопасными, или оружия", — уточнил он.

В то же время парламентарии видят необходимость в усилении охраны и служебных помещений ВР, а также ограждения балконов в зале заседаний.

Представитель украинского президента в Верховной Раде Ирина Луценко ранее заявила, что в четверг депутаты вывели Савченко из зала заседаний парламента из-за "признаков угрозы", а СМИ сообщили, что Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами.