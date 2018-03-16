Не Савченко единой. Пронести оружие в Раду может любой нардеп - эксперт

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Генпрокуратура внесла в парламент представление о привлечении Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержании и аресте. Ее подозревают в попытке организации вооруженного государственного переворота методом террора. Так, генпрокурор Юрий Луценко заявил: у следствия — неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, вербовала и отдавала указания, как осуществить теракт в сессионном зале ВР.

Насколько реалистичной выглядит обнародованная генпрокурором версия о вооруженном государственном перевороте, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

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"Мы уже имели прецедент, когда бросались дымовые шашки, и мы понимаем, что могли бы занести любое оружие в Раду и депутаты, которых никто не обыскивает, и уже Управление госохраны заявило, что даже если бы они сильно захотели, то они не имеют на это права. Разумеется, когда мы говорим о тяжелом вооружении, наверное, это сложно. С другой стороны, если нардеп пользуется неприкосновенностью, его не имеют права обыскивать… И получается так, что по нашему законодательству он может спокойно бросить гранату или в ложу президента, или правительства, или сам подорваться, а неприкосновенность с него снимать будут очень долго", — пояснил эксперт.

Надежда Савченко, побывавшая накануне на допросе в СБУ по делу руководителя Центра по освобождению пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, все обвинения в свой адрес категорически отрицает. Перед визитом в СБУ нардеп сделал целый ряд скандальных и противоречивых заявлений, в том числе по событиям во время Революции достоинства зимой 2014 года.

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта. Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию оружие, спрятанное в мебели. Рубану объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт". В пятницу, 9 марта, суд арестовал Рубана на 2 месяца. Сам же "генерал-переговорщик" свой вину отрицает.