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    Фотоленты

    "Террористка Надя". Новые фотожабы

    Тема:

    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте (49)

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    Депутат парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что Надежду Савченко могут лишить звания "Герой Украины", если подтвердятся подозрения в подготовке ею военного переворота.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.

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