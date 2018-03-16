"Террористка Надя". Новые фотожабы

Депутат парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что Надежду Савченко могут лишить звания "Герой Украины", если подтвердятся подозрения в подготовке ею военного переворота.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.