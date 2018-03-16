"Проблема психического здоровья". Гройсман о вероятной подготовке теракта Савченко

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что подготовка теракта в Верховной Раде, в чем Генпрокуратура подозревает нардепа Надежду Савченко, связана с проблемой ее психического здоровья. Об этом Гройсман сказал в эфире "Радио НВ".

"Я не видел материалы. То, что я слышал, я в это верю. Я в это верю, и я думаю, что это проблема психического здоровья", – заявил премьер.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.