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    Бортник: Савченко била по войне - больному месту власти

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (62)

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    Несмотря на свои низкие рейтинги, народный депутат Надежда Савченко била в ахиллесову пяту власти – по войне, заявил в пятницу директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
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    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Несмотря на свои низкие рейтинги, народный депутат Надежда Савченко била в ахиллесову пяту власти – по войне, заявил в пятницу директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "А война – это сегодня ключевой инструмент социально-политического управления. А критика со стороны Савченко, отсутствие обмена военнопленными, критика формирования огромных богатств на войне, критика самой войны и призывы договариваться – все это мешало и ломало электоральные стратегии власти", – сказал Бортник на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта в Раде: якобы она и ее соратники планировала забросать гранатами правительственную ложу и добить из автомата выживших депутатов. После этого Генпрокуратура направила в парламент представление о снятии с Савченко неприкосновенности.

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