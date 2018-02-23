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    У президента уточнили количество миротворцев ООН в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (559)

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    По словам представителя президента Украины в Верховной Раде Ирины Луценко, в переговорах идет речь о возможном контингенте из 30 тыс. военных, среди которых 5 тыс. может быть полиция, 20 тыс. могут быть "голубые каски".
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что контингент миротворческой миссии ООН в Донбассе может составлять 30 тыс человек, среди которых 20 тыс непосредственно "голубых касок" и еще 5 тыс полицейских.

    Андерс Фог Расмуссен
    JOHN THYS / AFP
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    По ее словам, важным вопросом после создания Объединенного штаба будет его координация и сотрудничество с вероятной миротворческой миссией ООН в Донбассе

    "Идет разговор о возможном контингенте из 30 тыс. военных, среди которых 5 тыс. может быть полиция, 20 тыс. могут быть "голубые каски", собственно, те миротворческие войска и некоторая часть должна встать на границу между Украиной и Россией", — сказала Луценко.

    "Разговоры ведутся о возможном составе миротворческой миссии, эта миссия будет состоять из стран, которые не входят ни в один союз по безопасности", — добавила представитель президента.

    Она подчеркнула важность того, чтобы "будущая миротворческая миссия была развернута на всей оккупированной части Донбасса не только для защиты СММ ОБСЕ, но и чтобы встать на неконтролируемый участок границы на Донбассе, чтобы прекратить продвижение оружия на украинскую территорию".

    Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве эти инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации".

     

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