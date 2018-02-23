У президента уточнили количество миротворцев ООН в Донбассе

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что контингент миротворческой миссии ООН в Донбассе может составлять 30 тыс человек, среди которых 20 тыс непосредственно "голубых касок" и еще 5 тыс полицейских.

По ее словам, важным вопросом после создания Объединенного штаба будет его координация и сотрудничество с вероятной миротворческой миссией ООН в Донбассе

"Идет разговор о возможном контингенте из 30 тыс. военных, среди которых 5 тыс. может быть полиция, 20 тыс. могут быть "голубые каски", собственно, те миротворческие войска и некоторая часть должна встать на границу между Украиной и Россией", — сказала Луценко.

"Разговоры ведутся о возможном составе миротворческой миссии, эта миссия будет состоять из стран, которые не входят ни в один союз по безопасности", — добавила представитель президента.

Она подчеркнула важность того, чтобы "будущая миротворческая миссия была развернута на всей оккупированной части Донбасса не только для защиты СММ ОБСЕ, но и чтобы встать на неконтролируемый участок границы на Донбассе, чтобы прекратить продвижение оружия на украинскую территорию".

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве эти инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации".