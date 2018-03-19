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    Момент для разрыва Украиной дипотношений с РФ еще не наступил - Луценко

    (обновлено: )31208
    Представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко считает, что подойдет момент, когда нужно будет разрывать дипломатические отношения, но сейчас это еще не тот критический момент разрыва.
    Ирина Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Время для разрыва Украиной дипломатических отношений с РФ еще не настало, это может произойти, но позже, заявила представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко.

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    "Все будет иметь свое время… Наверное, подойдет момент, когда нам нужно будет разрывать дипломатические отношения. Наверное, сейчас это еще не тот критический момент разрыва", — сказала Луценко в комментарии телеканалу "112 Украина" в понедельник.

    Она добавила, что Украина будет принимать это решение "при консультации с международными партнерами".

    Ранее Верховная рада Украины отказалась внести правку о разрыве дипломатических отношений с РФ в законопроект о реинтеграции Донбасса.

    Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".

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