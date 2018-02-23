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    Политика

    В Раде намерены закрепить в Конституции курс Украины в НАТО

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (320)

    (обновлено: )5901
    По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, чтобы дать дополнительный сигнал международным, европейским партнерам, необходимо обеспечить и застолбить курс евроатлантической и европейской интеграции в одном из разделов Конституции.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Возможность закрепления евроатлантического курса Украины на уровне конституции страны обсуждается в Верховной Раде, заявила в пятницу представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

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    "На сегодня рассматривается, дискутируется вопрос не ограничиваться внесением изменений закон о внешнеполитической деятельности Украины. Мы думаем о том, чтобы обеспечить и застолбить этот курс евроатлантической и европейской интеграции в одном из разделов Конституции Украины, чтобы дать дополнительный сигнал нашим международным, европейским партнерам, что Украина очень серьезно рассматривает вопрос интеграции в союз НАТО", — сказала Луценко журналистам.

    Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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