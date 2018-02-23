В Раде намерены закрепить в Конституции курс Украины в НАТО

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Возможность закрепления евроатлантического курса Украины на уровне конституции страны обсуждается в Верховной Раде, заявила в пятницу представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"На сегодня рассматривается, дискутируется вопрос не ограничиваться внесением изменений закон о внешнеполитической деятельности Украины. Мы думаем о том, чтобы обеспечить и застолбить этот курс евроатлантической и европейской интеграции в одном из разделов Конституции Украины, чтобы дать дополнительный сигнал нашим международным, европейским партнерам, что Украина очень серьезно рассматривает вопрос интеграции в союз НАТО", — сказала Луценко журналистам.

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.