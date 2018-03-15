Луценко сообщила, почему Савченко вывели из сессионного зала

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что внефракционного депутата Верховной Рады Надежду Савченко вывели из сессионного зала из-за угрозы с ее стороны.

"Савченко вывели из зала, была ситуация, которая имела определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала", — цитирует "Украинские новости" Луценко.

При этом на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, Луценко не ответила.

Ранее в четверг генпрокурор Юрий Луценко на заседании Рады заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он уже внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

Савченко в четверг побывала на допросе в офисе управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве.

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Луценко заявляет, что Савченко "лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь в этом в этом зале (Рады – ред.) боевыми гранатами, уничтожив две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

После трехчасового допроса Савченко вышла из здания Службы безопасности Украины, заявив, что дала пояснения следователю, но не сообщив подробностей. Савченко прокомментировала обвинения в подготовке переворота, заявив, что обвиняет "украинскую власть в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, которые произошли в период действующей преступной власти (Петра) Порошенко".