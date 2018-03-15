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    Савченко после допроса в СБУ: я дала показания против коррупции Порошенко

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    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте (27)

    (обновлено: )622110
    "Я успела дать показания в судебных инстанциях против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований", - заявила Савченко на пороге управления СБУ.
    Видео "112.Украина"

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что во время визита в Европу дала показания против президента Петра Порошенко в европейских судебных инстанциях.

    Об этом она рассказала после допроса в Службе безопасности Украины, куда ее вызывали в качестве свидетеля. Также Савченко прокомментировала обвинения Юрия Луценко в подготовке теракта и исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

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    "Луценко в очередной раз соврал. Меня вызывали в качестве свидетеля. Следователь провел не допрос, а собирал пояснения. Власть шаг за шагом делает преступления. Мое увольнение из состава Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Я являюсь членом комитета, не секретарем. не председателем, и нет юридически законной процедуры исключить члена из комитета. Внесение представительства без моего присутствия в регламентном комитете, в Верховной Раде для снятия депутатской неприкосновенности. Находясь в Европе, я успела дать показания в судебных инстанциях против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований. Обвинения в подготовке военного государственного переворота и покушении на власть — это хорошие обвинения. Как офицер Вооруженных сил Украины я давала клятву украинскому народу защищать украинскую землю, но не украинской власти. Я обвиняю украинскую власть с преступлениях против украинского народа", — заявила Савченко журналистам.

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