Савченко после допроса в СБУ: я дала показания против коррупции Порошенко

Видео "112.Украина"

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что во время визита в Европу дала показания против президента Петра Порошенко в европейских судебных инстанциях.

Об этом она рассказала после допроса в Службе безопасности Украины, куда ее вызывали в качестве свидетеля. Также Савченко прокомментировала обвинения Юрия Луценко в подготовке теракта и исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Читайте также: Савченко прорвало перед допросом в СБУ: Майдан — кровавый переворот

"Луценко в очередной раз соврал. Меня вызывали в качестве свидетеля. Следователь провел не допрос, а собирал пояснения. Власть шаг за шагом делает преступления. Мое увольнение из состава Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Я являюсь членом комитета, не секретарем. не председателем, и нет юридически законной процедуры исключить члена из комитета. Внесение представительства без моего присутствия в регламентном комитете, в Верховной Раде для снятия депутатской неприкосновенности. Находясь в Европе, я успела дать показания в судебных инстанциях против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований. Обвинения в подготовке военного государственного переворота и покушении на власть — это хорошие обвинения. Как офицер Вооруженных сил Украины я давала клятву украинскому народу защищать украинскую землю, но не украинской власти. Я обвиняю украинскую власть с преступлениях против украинского народа", — заявила Савченко журналистам.

Читайте также: Тренд дня: "будет прикольно, если Савченко посадят"