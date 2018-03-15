Савченко требует публично допросить ее на детекторе лжи

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко, комментируя обвинения в подготовке терактапредложила правоохранителям публично допросить ее на детекторе лжи, "если им не слабо".

Ранее в четверг генпрокурор Юрий Луценко на заседании Рады заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он уже внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

"Предлагаю прокуратуре, Службе безопасности Украины и всем соответствующим органам допросить меня публично на полиграфе, на детекторе лжи, как его еще называют, и услышать публично на всю Украину, на весь мир ответы на все вопросы, если они не боятся, если им не слабо", — сказала Савченко журналистам, комментируя обвинения в подготовке теракта в Раде.

Савченко в четверг побывала на допросе в офисе управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве.

Смотрите также: Громкие заявления Савченко на пороге СБУ

Луценко заявляет, что Савченко "лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь в этом в этом зале (Рады – ред.) боевыми гранатами, уничтожив две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

После трехчасового допроса Савченко вышла из здания Службы безопасности Украины, заявив, что дала пояснения следователю, но не сообщив подробностей. Савченко прокомментировала обвинения в подготовке переворота, заявив, что обвиняет "украинскую власть в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, которые произошли в период действующей преступной власти (Петра) Порошенко".