ГПУ сообщила о задержании доверенного лица Путина на выборах в Крыму

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо президента РФ Владимира Путина на полуострове на последних президентских выборах, сообщил в понедельник в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Президентские выборы состоялись в России 18 марта. В Крыму они проходили впервые. Киев неоднократно называл проведение выборов президента РФ в Крыму незаконным. Украинские власти заявили, что против их организаторов могут быть введены санкции либо в Украине, либо на международном уровне и будет подготовлен соответствующий список лиц. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС список из более чем 140 фамилий людей, задействованных в организации и проведении выборов.

"Задержана гражданка Украины, которая, действуя в интересах РФ, а также неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры победы", являясь доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина, незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ на выборах 2018 года", — заявил Луценко.

"В данный момент задержанной готовится сообщение о подозрении и проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия", — добавил он.