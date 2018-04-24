Полиция отчиталась о подготовке к майским праздникам в Киевской области

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Три тысячи полицейских будут дежурить в Киевской области на майские праздники, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Публичный порядок на майские праздники в Киевской области будут обеспечивать 3 тысячи полицейских. Работники всех подразделений полиции Киевской области будут переведены в усиленный режим несения службы. Задействованы также службы, которые отвечают за соблюдение общественного порядка", — говорится в сообщении.

По данным полиции, ежедневно в области будут задействованы 100 автомобилей групп реагирования патрульной полиции, 55 пеших патрулей, а также автопатрули частных охранных структур и совместные наряды с ГСЧС.

Ранее Министерство социальной политики Украины опубликовало календарь выходных дней в апреле-мае 2018 года с учетом переносов рабочих дней. День международной солидарности трудящихся, 1 Мая, приходится на вторник, поэтому принято решение перенести рабочий день понедельник, 30 апреля, на субботу, 5 мая. В результате переноса четыре дня подряд — 28, 29, 30 апреля и 1 мая — будут выходными.