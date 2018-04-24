наверх
24.04.201816:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.13- 0.05
  • EUR31.97- 0.25
Рубрики
Ещё
    Общество

    Полиция отчиталась о подготовке к майским праздникам в Киевской области

    (обновлено: )2001
    По данным полиции, публичный порядок на майские праздники в Киевской области будут обеспечивать 3 тысячи полицейских, ежедневно в регионе будут задействованы 100 автомобилей групп реагирования патрульной полиции.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Три тысячи полицейских будут дежурить в Киевской области на майские праздники, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    Весна в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Появился прогноз погоды на майские праздники

    "Публичный порядок на майские праздники в Киевской области будут обеспечивать 3 тысячи полицейских. Работники всех подразделений полиции Киевской области будут переведены в усиленный режим несения службы. Задействованы также службы, которые отвечают за соблюдение общественного порядка", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, ежедневно в области будут задействованы 100 автомобилей групп реагирования патрульной полиции, 55 пеших патрулей, а также автопатрули частных охранных структур и совместные наряды с ГСЧС.

    Ранее Министерство социальной политики Украины опубликовало календарь выходных дней в апреле-мае 2018 года с учетом переносов рабочих дней. День международной солидарности трудящихся, 1 Мая, приходится на вторник, поэтому принято решение перенести рабочий день понедельник, 30 апреля, на субботу, 5 мая. В результате переноса четыре дня подряд — 28, 29, 30 апреля и 1 мая — будут выходными.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Наезд на пешеходов в Торонто
    Торонто. Смертельный наезд авто на пешеходов
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку