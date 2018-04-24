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    Скандал в "Охматдете": пьяная педиатр принимала алкоголь и детей

    (обновлено: )20020
    Львовский "Охматдет" оказался в центре скандала. Врач-педиатр в нетрезвом состоянии проводила прием пациентов и не смогла диагностировать у ребенка ангину. После поднявшегося скандала, врача, медсестру и санитарку уволили.
    Врач. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

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    Врача-педиатра Львовской областной детской больницы Охматдет, которая находилась на рабочем месте в нетрезвом состоянии, уволили с работы. Вместе с ней безработными стали медсестра и санитарка. Об этом пишет издание Поступ ссылаясь на главврача Охматдета Марьяну Возницу.

    "Этот педиатр  уже у нас не работает. Как  и медсестра и санитарка. Также  проведено на всех уровнях разговоры с персоналом. Как я и говорила: такому у нас не место. Выводы сделали все", — сказала Возница.

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    Отметим, в воскресенье, 15 апреля, во Львовской областной детской больницы Охматдет врач в состоянии алкогольного опьянения проводила прием пациентов. Эту информацию на своей странице в Facebook подтвердила главный врач Охматдета Марьяна Возница.

    То, что врач нетрезвый, заметили родители ребенка, которого она осматривала. Родители вызвали полицию и написали заявление.

    postup.brama.com
    Львовская областная детская больница

    По словам матери одной из пациенток, нетрезвый врач не смогла диагностировать у ее дочери ангину. "Она, осмотрев дочь, сказала, что она здорова, ничего не назначила, направление на анализы не дала. После осмотра у трезвого врача и сдачи анализов, поставили диагноз — начало ангины, назначили антибиотик и другие лекарства", — написала в Facebook Оксана.

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    Главврач Марьяна Возница подтвердила, что такой инцидент действительно имел место в больнице.

    "Сегодня в  Охматдете произошел досадный  случай. К сожалению, и среди медицинского сообщества есть люди, которые безответственно и безразлично трактуют свою работу. Если бы это касалось бы только их, то пусть. Однако речь идет о здоровье и выздоровлении пациентов, обращающихся в больницу за помощью. А также о репутации медпомощи в целом, которая, к сожалению, не укрепляется через такие единичные случаи. Коллегам и мне лично очень обидно и стыдно за это. Один человек поставил под сомнение и под угрозу многие сверхважные вещи одномоментно. Я очень благодарна родителям, которые не остались равнодушными и назвали вещи своими именами. Только вместе мы сможем преодолеть вещи, которым не место в цивилизованном мире", — отметила Возница.

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