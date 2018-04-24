Скандал в "Охматдете": пьяная педиатр принимала алкоголь и детей

РИА Новости Украина

Врача-педиатра Львовской областной детской больницы Охматдет, которая находилась на рабочем месте в нетрезвом состоянии, уволили с работы. Вместе с ней безработными стали медсестра и санитарка. Об этом пишет издание Поступ ссылаясь на главврача Охматдета Марьяну Возницу.

"Этот педиатр уже у нас не работает. Как и медсестра и санитарка. Также проведено на всех уровнях разговоры с персоналом. Как я и говорила: такому у нас не место. Выводы сделали все", — сказала Возница.

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Отметим, в воскресенье, 15 апреля, во Львовской областной детской больницы Охматдет врач в состоянии алкогольного опьянения проводила прием пациентов. Эту информацию на своей странице в Facebook подтвердила главный врач Охматдета Марьяна Возница.

То, что врач нетрезвый, заметили родители ребенка, которого она осматривала. Родители вызвали полицию и написали заявление.

postup.brama.com Львовская областная детская больница

По словам матери одной из пациенток, нетрезвый врач не смогла диагностировать у ее дочери ангину. "Она, осмотрев дочь, сказала, что она здорова, ничего не назначила, направление на анализы не дала. После осмотра у трезвого врача и сдачи анализов, поставили диагноз — начало ангины, назначили антибиотик и другие лекарства", — написала в Facebook Оксана.

Главврач Марьяна Возница подтвердила, что такой инцидент действительно имел место в больнице.

"Сегодня в Охматдете произошел досадный случай. К сожалению, и среди медицинского сообщества есть люди, которые безответственно и безразлично трактуют свою работу. Если бы это касалось бы только их, то пусть. Однако речь идет о здоровье и выздоровлении пациентов, обращающихся в больницу за помощью. А также о репутации медпомощи в целом, которая, к сожалению, не укрепляется через такие единичные случаи. Коллегам и мне лично очень обидно и стыдно за это. Один человек поставил под сомнение и под угрозу многие сверхважные вещи одномоментно. Я очень благодарна родителям, которые не остались равнодушными и назвали вещи своими именами. Только вместе мы сможем преодолеть вещи, которым не место в цивилизованном мире", — отметила Возница.