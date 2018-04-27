В Одессе пьяные "гонщики" врезались в припаркованное авто - СМИ

"На Китобойной они врезались в припаркованный Volkswagen Polo, который от удара влетел в забор", — сообщает Думская.

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На место аварии оперативно прибыли патрульные полицейские. В крови у водителя оказалось 2,8 промилле алкоголя. На него составлены административные материалы по ст. 124 и 130 КУоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и другого имущества, а также вождение в нетрезвом виде.

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По словам очевидцев, неизвестные люди, предварительно, переговорив с правоохранителями, забрали некоторые вещи из Toyota, которую патрульные осматривать не стали.