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    В Одессе пьяные "гонщики" врезались в припаркованное авто - СМИ

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    Нетрезвые парни на Toyota устроили ДТП в частном секторе между Вузовским и Фонтаном в Одессе, сообщает местное издание. По данным очевидцев, они гоняли на машине по ночному городу.
    Думская.net

    "На Китобойной они врезались в припаркованный Volkswagen Polo, который от удара влетел в забор", — сообщает Думская.

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    На место аварии оперативно прибыли патрульные полицейские. В крови у водителя оказалось 2,8 промилле алкоголя. На него составлены административные материалы по ст. 124 и 130 КУоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и другого имущества, а также вождение в нетрезвом виде.

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    По словам очевидцев, неизвестные люди, предварительно, переговорив с правоохранителями, забрали некоторые вещи из Toyota, которую патрульные осматривать не стали.

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