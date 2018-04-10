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    В Черкасской области полиция задержала 50 рейдеров

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (365)

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    По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, рейдеры предприняли попытку захватить одно из предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции все 50 человек-рейдеров были задержаны.
    Скриншот с Facebook
    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Черкасской области полиция задержала 50 рейдеров при попытке захвата сельскохозяйственного предприятия, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. 

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    "Рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции по итогам все 50 человек-рейдеров задержаны. Так будет со всеми искателями приключений", — написал Аброськин в Facebook.

    Также первый заместитель главы Нацполиции уточнил, что "рыночная стоимость этих "рейдеров", которые лежат лицом вниз — 500 грн за день работы".

    Ранее сообщалось, что в Киево-Святошинском районе группа неизвестных ворвалась в частный дом, откуда незаконно пыталась выселить семью владельцев.

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