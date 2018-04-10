КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Черкасской области полиция задержала 50 рейдеров при попытке захвата сельскохозяйственного предприятия, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции по итогам все 50 человек-рейдеров задержаны. Так будет со всеми искателями приключений", — написал Аброськин в Facebook.

Также первый заместитель главы Нацполиции уточнил, что "рыночная стоимость этих "рейдеров", которые лежат лицом вниз — 500 грн за день работы".

Ранее сообщалось, что в Киево-Святошинском районе группа неизвестных ворвалась в частный дом, откуда незаконно пыталась выселить семью владельцев.