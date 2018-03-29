Под Киевом рейдеры напали на семью в масках хоррора "Крик"

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Киево-Святошинском районе группа неизвестных ворвалась в частный дом, откуда незаконно пыталась выселить семью владельцев.

"В полицию поступило сообщение от жительницы Киево-Святошинского района о том, что группа людей разбила окно в ее частном доме и таким образом, когда женщины не было дома, проникли внутрь. В доме находилась ее 11-летняя дочь. Девочку, которая имеет заболевания сердца, злоумышленники силой выбросили из дома на улицу вместе с вещами. Ребенка с места происшествия забрала скорая помощь. Работники Киево-Святошинского отдела полиции оперативно отреагировали на сообщение и быстро прибыли на место происшествия", — сообщает полиция.

Установлено, что мужчины действовали цинично и дерзко — по подготовленным заранее планом и без законных оснований, ведь по данному частному дому до сих пор продолжаются судебные споры.

Рейдеры имели при себе документы представителей частной охранной фирмы.

Рейдеров задержали на основании ст. 208 УПК Украины. Предварительная квалификация события — разбой.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сотрудники полиции задержали в Полтавской области около 40 рейдеров.