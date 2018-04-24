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    Политика

    В Крыму сообщили о жестком ответе на задержания в Украине жителей полуострова

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (280)

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    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, федеральные власти в курсе задержаний крымчан в Украине, ответные меры и заявления не заставят себя ждать.
    Сергей Аксенов
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Федеральные органы власти в курсе проблемы задержания крымчан в Украине, ответные действия будут скоро предприняты, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

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    В понедельник генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина. По его словам, женщина организовала и проводила на территории полуострова сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах-2018. После этого депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что крымчанам следует отказаться от поездок на Украину за биопаспортами.

    "Думаю, что все поправится. Федеральные власти в курсе этого, со всеми представителями ведомств (ситуацию — ред.) проговорил, уверен, что ответные меры и заявления не заставят себя ждать. МИД будет комментировать эту позицию", — сказал Аксенов.

    Он добавил, что лично его позиция по ответу на эти действия властей Украины жесткая, но конкретизировать не стал.

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