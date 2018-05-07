Прокуратура завела дело по факту задержания ФСБ РФ украинского судна

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Прокуратура сообщила, что завела уголовное дело в связи с задержанием российскими пограничниками в Черном море рыболовецкого судна.

Крымское пограничное управление ФСБ РФ 4 мая сообщило, что украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041", незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут), было задержано в Черном море пограничным сторожевым кораблем РФ "Аметист". Судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым "для проведения процессуальных действий". Пограничники подчеркнули, что действовали "в строгом соответствии с международным морским правом". Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что задержанное судно не имело разрешения на пересечение украино-российской границы.

"Осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы членов экипажа рыболовного судна "ЯМК — 0041", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

По данным ведомства, дело завели по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека" (санкция — до 10 лет лишения свободы) и "угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна" (санкция — до восьми лет лишения свободы) Уголовного кодекса Украины.