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    Александр Сухомлин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Анатолий Матиос. Архивное фото
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    16:55 13.06.2016
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    Новый генпрокурор Юрий Луценко провел первое задержание - в сети ГПУ попал экс-заместитель министра экономического развития Александр Сухомлин, который, как заявлено, помог обогатиться Сергею Курченко.
    Генпрокуратура показала задержание Александра Сухомлина
    Генпрокуратура показала задержание экс-замглавы Минэкономики при Азарове 
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    Бывший заместитель министра экономического развития и торговли Украины Александр Сухомлин задержан и арестован по подозрению в газовых махинациях и арестован по решению суда.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    17:14 09.03.2018
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
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    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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