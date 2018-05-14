Из Одессы. На георгиевские ленты — запрет, а символика СС — вне закона

РИА Новости Украина
В ходе празднования Дня Победы в Одесской области было задержано за использование запрещенной символики шесть человек, пишет Александр Михайлов для издания "Слово".
По информации ГУНП, в их числе трое пришедших на Аллею Славы с гвардейскими ленточками, один, проехавший по площади 10-го Апреля на автомобиле с красным флагом и надписью "на Берлин" и двое, вывесившие в своих жилищах советские красные флаги с серпом и молотом.
И, надо признать, что все задержания были проведены в полном соответствии с действующим законодательством.
Однако… при этом всего тремя днями ранее в Харькове группа националистов повалила бюст маршала Жукова.
И, как выяснилось, это оказалось делом рук организации с характерным названием "Фрайкор". Это название перешло от того самого "вольного корпуса", из рядов которого впоследствии вышли нацистские штурмовики "СА" – силовая опора Гитлера на момент прихода его к власти в 1933 году.
Мало того, гербом этой "национал-патриотической" структуры оказался… рунический символ "волчий крюк". Который во время Второй мировой войны был символом дивизии СС "Дас Райх".
И что же? А ничего. Во всяком случае, никаких данных о задержании носителей этого эсесовского символа в информационном пространстве пока нет.
А ведь законодательство запрещает изготовление, распространение и публичное ношение не только коммунистических, но и нацистских символов.
Но при этом одних "гребут", а других, что называется "в упор не видят". Странно, не правда ли. И если это ненаглядный пример пресловутых двойных стандартов, то что это тогда?
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Как говорится, информация к размышлению…