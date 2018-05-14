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    Из Одессы. На георгиевские ленты — запрет, а символика СС — вне закона

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (398)

    (обновлено: )6310
    В Одессе полиция задержала за использование запрещенной символики Дня Победы шесть человек, но никаких задержаний из-за эсесовского символа со стороны правоохранительных органов не было.
    В Одессе задержали водителя иномарки с советским флагом
    ГУНП в Одесской области

    РИА Новости Украина

    В ходе празднования Дня Победы в Одесской области было задержано за использование запрещенной символики шесть человек, пишет Александр Михайлов для издания "Слово".

    По информации ГУНП, в их числе трое пришедших на Аллею Славы с гвардейскими ленточками, один, проехавший по площади 10-го Апреля на автомобиле с красным флагом и надписью "на Берлин" и двое, вывесившие в своих жилищах советские красные флаги с серпом и молотом.

    ГУНП в Одесской области
    В Одессе задержали водителя иномарки с советским флагом
    Фото Национальная полиция Украины
    в Одессе задержаны два человека с георгиевскими ленточками

    И, надо признать, что все задержания были проведены в полном соответствии с действующим законодательством.

    Однако… при этом всего тремя днями ранее в Харькове группа националистов повалила бюст маршала Жукова.

    И, как выяснилось, это оказалось делом рук организации с характерным названием "Фрайкор". Это название перешло от того самого "вольного корпуса", из рядов которого впоследствии вышли нацистские штурмовики "СА" – силовая опора Гитлера на момент прихода его к власти в 1933 году.

    Фото facebook.com/freikorps.org
    В Харькове члены организации "Фрайкор" снесли бюст маршала Жукова
    Конфликт на акции 9 мая в Сумах. Видео
    Радио Свобода
    Конфликт на акции ко Дню Победы в Сумах из-за плакатов о России

    Мало того, гербом этой "национал-патриотической" структуры оказался… рунический символ "волчий крюк". Который во время Второй мировой войны был символом дивизии СС "Дас Райх".

    И что же? А ничего. Во всяком случае, никаких данных о задержании носителей этого эсесовского символа в информационном пространстве пока нет.

    А ведь законодательство запрещает изготовление, распространение и публичное ношение не только коммунистических, но и нацистских символов.

    Но при этом одних "гребут", а других, что называется "в упор не видят". Странно, не правда ли. И если это ненаглядный пример пресловутых двойных стандартов, то что это тогда?

    Смотрите также: Рудяков о Дне Победы: историческая память в Украине не задавлена

    Как говорится, информация к размышлению…

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