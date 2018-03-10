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    Александр Шпрыгин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин
    В Москве задержали лидера российских болельщиков
    22:46 24.09.2016
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    Согласно информации, руководитель Всероссийской организации болельщиков Александр Шпрыгин доставлен в полицию по делу о драке фанатов в Москве в январе 2016 года.
    Задержание российских болельщиков во Франции на EURO-2016
    Франция во второй раз выдворила лидера российских болельщиков Шпрыгина
    02:22 22.06.2016
    128В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Как сообщается, в понедельник Шпрыгин вместе с тремя другими болельщиками, выдворенными из Франции в субботу, вернулся на чемпионат Европы по футболу, чтобы посмотреть матч команд России и Уэльса.
    Российский болельщик
    Выдворенные из Франции российские футбольные фанаты прибыли в Москву
    19:17 18.06.2016
    226В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Самолет, на борту которого находятся 20 представителей Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), ранее депортированные из Франции, прибыл из Ниццы в аэропорт Шереметьево.
    Российский фан
    Российских болельщиков готовятся депортировать из Франции
    14:10 14.06.2016
    460В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Автобус с официальной делегацией Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) во вторник утром был заблокирован французским спецназом на выезде из Канн по дороге в Лилль, после чего полиция сообщила о решении депортировать россиян из Франции.
    Драка болельщиков на матче Россия - Англия на Евро-2016
    Полиция Франции депортирует 50 российских болельщиков
    11:19 14.06.2016
    265В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Как сообщил глава ВОБ Александр Шпрыгин, ни один из находившихся в автобусе болельщиков не был задержан полицией во время беспорядков футбольных фанатов в Марселе.
    Полиция во Франции. Архивное фото
    Спецназ заблокировал автобус с российскими болельщиками в Лилле
    11:06 14.06.2016
    518В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Французская полиция объявила о депортации всех пятидесяти российских болельщиков, находящихся в автобусе Всероссийского объединения болельщиков по дороге в Лилль на матч чемпионата Европы между сборными России и Словакии.
    Драка английских и российских болельщиков
    Вооруженные полицейские устроили рейд в отеле, где живут фанаты из РФ
    15:25 13.06.2016
    763В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Как сообщил президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин, около 40 вооруженных автоматами полицейских врывались в номера российских болельщиков.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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