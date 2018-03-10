Автобус с официальной делегацией Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) во вторник утром был заблокирован французским спецназом на выезде из Канн по дороге в Лилль, после чего полиция сообщила о решении депортировать россиян из Франции.
Французская полиция объявила о депортации всех пятидесяти российских болельщиков, находящихся в автобусе Всероссийского объединения болельщиков по дороге в Лилль на матч чемпионата Европы между сборными России и Словакии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".