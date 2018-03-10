Пользователи социальной сети Twitter публикуют свидетельства провокаций со стороны британских футбольных фанатов в Лилле. В частности, на видеокадрах видно, как болельщики в Лилле топчут российский флаг.
Французская полиция объявила о депортации всех пятидесяти российских болельщиков, находящихся в автобусе Всероссийского объединения болельщиков по дороге в Лилль на матч чемпионата Европы между сборными России и Словакии.
В сторону площади, где произошли столкновения, были направлены восемь автозаков. Владельцы ресторанов начали массово собирать летние площадки, опасаясь возможных драк. В результате нападения пострадали два украинца.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".