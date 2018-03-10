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    Лилль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Стрельба во французском Лилле. Место происшествия
    В Лилле произошла стрельба возле метро, есть раненые
    02:09 25.03.2017
    157Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Детали происшествия выясняются, по некоторым данным, стрелку удалось скрыться. Также сообщается, что в результате стрельбы возле станции метро Porte d'Arras ранены три человека.
    Массовые беспорядке футбольных фанатов в Лилле. Видео
    Массовые беспорядки футбольных фанатов в Лилле 
    10:58 16.06.2016
    530В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Согласно данным СМИ, участниками конфликта, помимо англичан, стали не российские фанаты, а болельщики сборной Франции, которые праздновали победу своей национальной сборной над командой Албании.
    Ситуация в Лилле перед матчем Россия - Словакия
    Число задержанных в Лилле болельщиков из РФ возросло до 12
    00:38 16.06.2016
    291В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Один из задержанных может быть причастен к беспорядкам, которые произошли в субботу в Марселе. Судьбу всех задержанных магистрат будет решать в четверг.
    Полиция в Лилле разогнала английских болельщиков слезоточивым газом. Видео
    Полиция в Лилле разогнала английских болельщиков слезоточивым газом 
    00:11 16.06.2016
    236В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Французская полиция применила слезоточивый газ для того, чтобы оттеснить болельщиков из Англии и Уэльса, несколько сотен которых расположились в центре города возле питейных заведений.
    Болельщик после матча группового этапа чемпионата Европы по футболу.
    В Лилле полиция блокировала болельщиков сборных Англии и Уэльса
    21:35 15.06.2016
    439В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Болельщики употребляют алкоголь и скандируют нецензурные выражения в адрес России и российских болельщиков. Рядом с вокзалом эту группу блокировали полицейские в полной амуниции.
    Ситуация в Лилле перед матчем Россия - Словакия
    В воздухе напряжение. Лилль в ожидании футбола и инцидентов
    14:50 15.06.2016
    228В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Спокойная, но напряженная атмосфера царит в городе Лилль на севере Франции, за несколько часов до начала футбольного матча чемпионата Европы между сборными России и Словакии.
    Задержание российских болельщиков во Франции
    Префект Лилля доложил о ситуации перед матчем Россия - Словакия
    14:30 15.06.2016
    451EURO-2016: победа Португалии
    Сборная России сыграет против команды Словакии в своем втором матче на чемпионате Европы по футболу-2016 в Лилле на стадионе "Пьер Моруа". Матч начнется в 16:00по Киеву.
    Ночная драка в Лилле. Видео
    Ночная драка болельщиков РФ и Англии в Лилле 
    07:40 15.06.2016
    1748В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    По данным издания Daily Mail, провокаторами в данном случае выступали российские болельщики. Ситуация была улажена после приезда полиции.
    Британские фанаты растоптали флаг РФ в Лилле. Видео
    Британские фанаты растоптали флаг РФ в Лилле 
    02:46 15.06.2016
    1142В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Пользователи социальной сети Twitter публикуют свидетельства провокаций со стороны британских футбольных фанатов в Лилле. В частности, на видеокадрах видно, как болельщики в Лилле топчут российский флаг.
    Нападение немецких фанатов на украинских болельщиков
    Полиция Германии вычислила хулиганов, напавших на украинских болельщиков
    12:27 14.06.2016
    664В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    По заявлениям немецкой полиции, их сотрудники смогли идентифицировать на фото нескольких фанатов, напавших на украинских болельщиков. Как выяснилось, ими оказались фанаты дрезденского "Динамо"
    Французский спецназ. Архивное фото
    Болельщикам из РФ требуется медпомощь после встречи со спецназом в Лилле
    11:38 14.06.2016
    1697В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Французский спецназ блокировал и досматривает организованные группы российских болельщиков на подъезде к Лиллю, где 15 июня пройдет матч Евро-2016 Россия - Словакия; один из фанатов был задержан.
    Полиция во Франции. Архивное фото
    Спецназ заблокировал автобус с российскими болельщиками в Лилле
    11:06 14.06.2016
    518В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Французская полиция объявила о депортации всех пятидесяти российских болельщиков, находящихся в автобусе Всероссийского объединения болельщиков по дороге в Лилль на матч чемпионата Европы между сборными России и Словакии.
    Нападение на украинских болельщиков в Лилле. Видео
    Нападение немецких фанатов на украинских болельщиков в Лилле 
    21:31 12.06.2016
    2073В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Группа из трех десятков агрессивно настроенных немцев напала на группу украинских болельщиков на площади Гран-Пляс. В результате нападения пострадали два украинца.
    Нападение немецких фанатов на болельщиков сборной Украины
    Полиция задержала одного из немцев, напавших на украинских болельщиков
    20:50 12.06.2016
    711В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Группа из трех десятков агрессивно настроенных немцев напала на группу украинских болельщиков на площади Гран-Пляс. В ситуацию тут же вмешался полицейский спецназ.
    Нападение немецких фанатов на болельщиков сборной Украины
    Нападение на украинских болельщиков в центре Лилля 
    20:19 12.06.2016
    2984В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    В сторону площади, где произошли столкновения, были направлены восемь автозаков. Владельцы ресторанов начали массово собирать летние площадки, опасаясь возможных драк. В результате нападения пострадали два украинца.
    Джамала в Лилле перед матчем сборных Украины и Германии
    Украинские артисты и политики прибыли в Лилль, чтобы поддержать сборную
    19:45 12.06.2016
    504В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Сразу по прибытии гости несколько минут уделили общению с прессой и сборниками, особенно теплой оказалась встреча тренера сборной Андрея Шевченко с мэром Киева Виталием Кличко.
    Столкновения между немецкими и украинскими фанатами
    Между украинскими и немецкими фанатами произошли столкновения
    19:16 12.06.2016
    4860В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Как сообщается, люди в черном прибежали на площадь с файерами и начали драку, в которую вовлекли болельщиков Украины. Причина нападения пока не известна; полиции удалось урегулировать конфликт.
    Авария автобуса во Франции
    Автобусу снесло крышу в тоннеле во Франции 
    15:55 27.07.2015
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    Двухэтажный туристический автобус попал в аварию в районе французского города Лилль. Высота тоннеля оказалась слишком малой и автобусу снесло крышу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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