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    Александр Рубцов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Появились видео с подозреваемым в убийстве журналиста в Москве. Видео
    Появились видео с подозреваемым в убийстве журналиста в Москве 
    04:58 07.05.2016
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    В интернете обнародовано видео, на котором похожий на Дмитрия Людвига мужчина заходит в подъезд дома с журналистом Александром Рубцовым на улице Академика Павлова в Москве, где редактор снимал квартиру. Позже он был убит.
    Погибший Александр Рубцов. Архивное фото
    Задержан подозреваемый в жестоком убийстве журналиста в Москве
    23:31 06.05.2016
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    Кунцевский суд Москвы рассматривает ходатайство следователя о заключении обвиняемого Дмитрия Людвига под стражу. Ему предъявлены обвинения по трем статьям.
    Погибший Александр Рубцов. Архивное фото
    Следователи раскрыли детали жестокого убийства журналиста в Москве
    02:58 06.05.2016
    411
    Cтарший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что мужчина получил раны в область груди, шеи и конечностей, он скончался на месте. Тело обнаружила мать.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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