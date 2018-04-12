Во Франции задержан организатор "титушек", руководивший Крысиным - СМИ

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Во Франции Интерпол задержал Армена Саркисяна, которого украинские правоохранители считают организатором групп "титушек" во время Революции Достоинства, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова.

Читайте также: Убийство Веремия: виновный должен получить по максимуму – эксперт

По его словам, МВД получило официальное подтверждение задержания Саркисяна во Франции. Армен Саркисян был задержан на дороге во время проверки документов. К нему избрана мера пресечения — личное обязательство выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени ГПУ должна прислать документы по его экстрадиции в Украину.

Аваков напомнил, что украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп "титушек", которые нападали и убивали людей во время евромайдан. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремия осуществила именно группа Саркисяна. Недавно арестованный Юрий Крысин был его "подшефным".

"Французские коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть и он его получил раньше, чем армянский", — сообщил Аваков.

По Саркисяну есть и другие уголовные эпизоды, в частности по организации взрывов и других преступлений.

Ранее сообщалось, что Дарницкий районный суд Киева избрал Юрию Крысину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Юрий Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в ночь на 19 февраля 2014 в центре Киева. Веремий был жестоко избит и застрелен в центре Киева. Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы условно и отпустил из зала суда.