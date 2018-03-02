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    Тодуров пояснил, как Крысин оказался в детском отделении института сердца

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    Директор Института сердца заявил, что Крысин покинул медучреждение сразу же после инцидента с зеленкой. По словам Тодурова, "этот пациент такой же, как и все".
    Юрий Крысин. Архивное фото
    hromadskeradio.org

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Директор Института сердца Борис Тодуров опубликовал пояснения о пребывании Юрия Крысина в детском отделении медучреждения.

    Борис Тодуров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Напомним, Крысин является одним из обвиняемых по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. После того, как суд отпустил Крысина из-под стражи, он был госпитализирован. В Институте сердца Крысина нашли члены радикальной группировки С14 и облили зеленкой.

    "У нас были переполнены все палаты, и в таких случаях мы кладем в любую свободную палату. В этот день было не так много детских поступлений, и две детские палаты, которые примыкают у нас ко взрослому отделению, были свободны. Мы туда кладем, и это был не единственный взрослый пациент, который лежал в детской палате", – заявил Тодуров в своей обращении на Facebook.

    По его словам, после того как Крысина облили зеленкой, он сразу же покинул институт. Тодуров заявил, что институт не преследует никаких политических целей и никого не выгораживает: "этот пациент такой же, как и все", — сказал он.

    Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что считает недопустимым пребывание Крысина в детском отделении: "То, что в детском отделении врожденных пороков сердца в Институте сердца среди детей, которые там лечатся, находится взрослый (!) неоднократно судимый и обвиняемый в организации убийства (!!!) мужчина Юрий Крысин — неприемлемо", — возмутилась Супрун в Facebook.

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