Тодуров пояснил, как Крысин оказался в детском отделении института сердца

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Директор Института сердца Борис Тодуров опубликовал пояснения о пребывании Юрия Крысина в детском отделении медучреждения.

Напомним, Крысин является одним из обвиняемых по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. После того, как суд отпустил Крысина из-под стражи, он был госпитализирован. В Институте сердца Крысина нашли члены радикальной группировки С14 и облили зеленкой.

"У нас были переполнены все палаты, и в таких случаях мы кладем в любую свободную палату. В этот день было не так много детских поступлений, и две детские палаты, которые примыкают у нас ко взрослому отделению, были свободны. Мы туда кладем, и это был не единственный взрослый пациент, который лежал в детской палате", – заявил Тодуров в своей обращении на Facebook.

По его словам, после того как Крысина облили зеленкой, он сразу же покинул институт. Тодуров заявил, что институт не преследует никаких политических целей и никого не выгораживает: "этот пациент такой же, как и все", — сказал он.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что считает недопустимым пребывание Крысина в детском отделении: "То, что в детском отделении врожденных пороков сердца в Институте сердца среди детей, которые там лечатся, находится взрослый (!) неоднократно судимый и обвиняемый в организации убийства (!!!) мужчина Юрий Крысин — неприемлемо", — возмутилась Супрун в Facebook.