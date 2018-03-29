Арестован фигурант дела о похищении майдановцев Крысин

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Дарницкий районный суд Киева избрал Юрию Крысину — фигуранту дела о похищениях и пытках людей во время Майдана в январе-феврале 2014 года — меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, пишет Hromadske.

Его взяли под стражу до 29 мая без права выхода под залог.

Согласно сообщению, прокуратура назвала четыре основные основания для избрания такой меры пресечения: продолжение преступной деятельности, влияние на других участников процесса, препятствование следственным действиям путем уклонения от судов и возможный риск побега.

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Юрий Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в ночь на 19 февраля 2014 в центре Киева. Он признает свою вину. Веремий был жестоко избит и застрелен в центре Киева. Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы условно и отпустил из зала суда.

Крысин стал фигурантом других дел, в частности, дела о нападении на автозаправочную станцию ​​в районе столичного аэропорта "Жуляны" 5 мая 2016 года.