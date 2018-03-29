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    Киев

    Арестован фигурант дела о похищении майдановцев Крысин

    (обновлено: )12401
    Дарницкий районный суд Киева избрал Юрию Крысину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 29 мая - без права внесения залога.
    Юрий Крысин. Архивное фото
    hromadskeradio.org

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Дарницкий районный суд Киева избрал Юрию Крысину — фигуранту дела о похищениях и пытках людей во время Майдана в январе-феврале 2014 года — меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, пишет Hromadske.

    Его взяли под стражу до 29 мая без права выхода под залог.

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    Согласно сообщению, прокуратура назвала четыре основные основания для избрания такой меры пресечения: продолжение преступной деятельности, влияние на других участников процесса, препятствование следственным действиям путем уклонения от судов и возможный риск побега.

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    Юрий Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в ночь на 19 февраля 2014 в центре Киева. Он признает свою вину. Веремий был жестоко избит и застрелен в центре Киева. Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы условно и отпустил из зала суда.

    Крысин стал фигурантом других дел, в частности, дела о нападении на автозаправочную станцию ​​в районе столичного аэропорта "Жуляны" 5 мая 2016 года.

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