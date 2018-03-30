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    Нардеп объяснил, почему важен арест "титушки" Крысина

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    Мустафа Найем отметил, что "обвиняемый признан таким, который не может пребывать на свободе, поскольку имеет склонность препятствовать правосудию, не являться на заседания суда и оказывать влияние на свидетелей".
    Юрий Крысин в зале суда
    Скриншот

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Арест фигуранта нескольких уголовных производств, связанных с Майданом, Юрия Крысина является большим шагом вперед, заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем.

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    Накануне, Дарницкий районный суд Киева избрал Юрию Крысину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

    "Справедливость есть. Юрий Крысин снова за решёткой. Дарницкий районний суд г. Киева избрал организатору и участнику убийства журналиста Вячеслава Веремия меру пресечения в виде содержания под арестом", — написал Найем на своей странице в Facebook.

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    Он уточнил, что это "пока еще не пересмотр приговора".

    "Крысина арестовали по другому делу — о пособничестве в похищении и пытках участников Евромайдана. Это даже не большое достижение правосудия — Юрий Крысин и его адвокаты сами подтолкнули суд к такому решению — неоднократной неявкой адвокатов и подозреваемого в суд, бравадой и нескрываемым желанием затянуть рассмотрение дела. Но это уже большой шаг вперёд", — пояснил нардеп.

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    "Обвиняемый признан таким, что не может пребывать на свободе, поскольку имеет склонность препятствовать правосудию, не являться на заседания суда и оказывать влияние на свидетелей преступления. Это даёт повод надеяться, что и по делу об убийстве Вячеслава Веремия будет принято адекватное решение", — добавил Найем.

    Facebook Мустафы Найема
    Комментарий Мустафы Найема по поводу ареста Юрия Крысина

    Юрий Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в ночь на 19 февраля 2014 в центре Киева. Веремий был жестоко избит и застрелен в центре Киева. Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы условно и отпустил из зала суда.

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