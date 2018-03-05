"Крысина на нары": выложены кадры протеста под Киевом

Участники акции требовали от Крысина не скрывался от правосудия и появляться на судебных заседаниях.

К протестующим никто не вышел. Прибывшая на место полиция в происходящее не вмешивалась, сообщает Цензор.

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Ранее активисты, среди которых волонтер Роман Синицын и журналист Богдан Кутепов, принесли Юрию Крысину апельсины, бананы и воздушный шарик. Его облили зеленкой. Сам фигурант дела об убийстве журналиста заявил, что решил проверить сердце.