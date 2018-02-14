наверх
14.02.201812:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Стали известны подробности смерти заробитчанки в Неаполе - СМИ

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (733)

    (обновлено: )67713
    По информации СМИ, 31 января на путях железнодорожной станции Кампи Флергей прохожие итальянцы нашли мертвой молодую женщину и вызвали карабинеров.
    Гражданка Украины Оксана Яцкив
    beztaby

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Погибшая в Неаполе гражданка Украины Оксана Яцкив находилась в стране нелегально. По имеющейся информации, ее сильно избили, сообщает местное тернопольское издание BezTaby.

    Заробитчанка
    Prolviv.com
    Воскобойник: наши заробитчане пользуются плодами экономики ЕС

    "31 января на путях железнодорожной станции Кампи Флергей прохожие итальянцы нашли мертвой молодую женщину и вызвали карабинеров. Правоохранители выяснили, что погибшая – украинка Яцкив Оксана Ярославовна, родилась 15 января 1987 года. В Италии она находилась без соответствующего разрешения и проживала в пгт. Коропец Тернопольской области. По факту смерти украинки полиция Неаполя возбудила уголовное дело", — говорится в сообщении.

    По информации издания, украинцы, которые находятся в Италии на заработках, утверждают, что девушку избили и оставили умирать. По словам гастарбайтеров, в Италии находится мать Оксаны, которая также работает нелегально.

    Женщина неделю не знала где дочь, а потом нашла ее в морге города Неаполя. Матери объяснили, что девушке как раз проводили вскрытие, и не могут предоставить конкретную информацию, потому что ведется следствие. Отмечается, что дома у Оксаны остались двое детей: двухлетняя девочка и мальчик 9 лет.

    Ранее бывший министр обороны генерал армии Александр Кузьмук заявил, что работающие в Польше украинцы могут "схватиться за колья", если начнут сводить исторические счеты.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Дело Труханова: обыски и задержание
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Саночница Эмили Суини
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?