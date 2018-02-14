Стали известны подробности смерти заробитчанки в Неаполе - СМИ

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Погибшая в Неаполе гражданка Украины Оксана Яцкив находилась в стране нелегально. По имеющейся информации, ее сильно избили, сообщает местное тернопольское издание BezTaby.

"31 января на путях железнодорожной станции Кампи Флергей прохожие итальянцы нашли мертвой молодую женщину и вызвали карабинеров. Правоохранители выяснили, что погибшая – украинка Яцкив Оксана Ярославовна, родилась 15 января 1987 года. В Италии она находилась без соответствующего разрешения и проживала в пгт. Коропец Тернопольской области. По факту смерти украинки полиция Неаполя возбудила уголовное дело", — говорится в сообщении.

По информации издания, украинцы, которые находятся в Италии на заработках, утверждают, что девушку избили и оставили умирать. По словам гастарбайтеров, в Италии находится мать Оксаны, которая также работает нелегально.

Женщина неделю не знала где дочь, а потом нашла ее в морге города Неаполя. Матери объяснили, что девушке как раз проводили вскрытие, и не могут предоставить конкретную информацию, потому что ведется следствие. Отмечается, что дома у Оксаны остались двое детей: двухлетняя девочка и мальчик 9 лет.

Ранее бывший министр обороны генерал армии Александр Кузьмук заявил, что работающие в Польше украинцы могут "схватиться за колья", если начнут сводить исторические счеты.