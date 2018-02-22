Природа нападения на полицейских. Опрос чиновников МВД

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

При попытке задержания бывший участник АТО применил автомат и гранату против полицейских. Это событие произошло вечером 19 февраля в Броварском районе, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Нападения на полицейских в Украине не единичны. Например, в ноябре 2017 года в Днепре квартирные грабители, которых застукали "на горячем", оказали сопротивление правоохранителям. Они начали отстреливаться и бросили под ноги взрывчатку. Как следствие — пятеро полицейских были ранены.

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Недавно подобное событие произошло на Закарпатье. В поселке Великий Березный пять человек напали на группу реагирования патрульной полиции. В результате один из копов получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Подробнее о происшествии в Киевской области в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал представитель Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Николай Жукович.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як сталось, що чоловік безперешкодно застосував зброю проти поліцейських?

— Передувало цьому те, що між сусідами стався конфлікт, і господар один, у якого була зброя, він спочатку з автоматичної зброї розстріляв сусіда, потім кинув йому декілька гранат на подвір’я, в результаті чого сусід і його жінка потрапили в лікарню і зараз знаходяться в реанімації. Потім сусіди зателефонували в поліцію, швидко приїхав наряд групи реагування патрульної поліції, вони якраз перебували недалеко, і коли вони під’їжджали на цю вулицю, побачили людину, яка ходить вже з пістолетом, а не з автоматом. Один поліцейський залишився на початку вулиці, щоб зупинити транспортні засоби, щоб не їхали, а інший підійшов до невідомого і запропонував йому в діалоговому режимі поспілкуватись, покласти зброю, не чинити ніякого опору.

Наслідком стало те, що чоловік дістав з кишені гранату і кинув в правоохоронця. На щастя, поряд стояв стовп, за який заховався правоохоронець, і осколки не влучили у нього. Потім цей зловмисник, стріляючи з револьвера, намагався ще заволодіти службовим транспортним засобом, але все-таки не зміг. Наш поліцейський, застосувавши вогнепальну зброю, спецзасоби зміг затримати цього зловмисника, а потім вже приїхало підкріплення, яке проводило подальші слідчі дії. При невідкладному обшуці в його помешканні ми знайшли сам автомат, ще набої. Сьогодні ми вже в санкціонованому обшуці знайшли в його помешканні ще велику кількість набоїв, вибухівки, тротилу, пороху, зараз ще ми обраховуємо, скільки там чого і всякого добра.

Чи вдалось встановити походження зброї, пороху, гранат? Що загрожує людині, яка скоїла такий злочин?

— На запитання, де ж він її взяв, всю цю зброю, він ще вчора відповідав, що придбав її на Дарниці. Так це чи ні, ми будемо зясовувати. За наслідками цих всіх дій відносно чоловіка відкрили кримінальні провадження за статтями замах на вбивство, незаконне зберігання зброї, а також опір працівникові правоохоронних органів. Найважча стаття – це замах на вбивство. Йому буде загрожувати максимум до 15 років позбавлення волі.

Також відвертий напад зі зброєю на поліцейських в ефірі Голосу Столиці прокоментував директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

Як ви можете прокоментувати ситуацію на Київщині?

— Дуже часто це спровоковано головним криміногенним фактором за останні три роки – це війна, яка не припиняється. Щодо подій на Київщині – це Броварський район, село Залісся, там особа, яка, справді, брала участь в АТО, влаштувала ввечері щось типу якогось незрозумілого п’яного бандитського збройно-вибухового забігу по селу: кинув три гранати, стріляв з автомата, 40 гільз нарахували. Є тяжкі наслідки – двоє поранених, але, слава богу, немає тяжких поранених, тим паче, смертей, і все-таки його вдалось затримати поліцейським, групам швидкого реагування, які прибули на виклик. Знаю, що голова поліції клопотатиме перед міністром про відзначення цих силових поліцейських за рішучі і професійні дії. Ми, на жаль, приречені на такі наслідки війни на багато років наперед. Я просто хочу, щоб суспільство це зрозуміло. Це стосується не тільки людей, які приходять з війни і дуже часто не можуть адаптуватись в мирному, цивільному житті і йдуть, на жаль, на порушення закону. Це також стосується великої кількості зброї, яку війна мимоволі, особливо в 2014 році вкинула на мирні території. Поліція з цим бореться щодня самовіддано і саможертовно.

Дуже хотілося б, щоб громадяни допомагали у цій боротьбі поліції і не провокували, як це сталось, скажімо, під судом по справі Труханова, коли людина на мирну акцію взяла бойовий пістолет. Так, законний, він геройські воював в Іловайську, але, піддавшись впливу політичних пройдисвітів та аферистів взяв участь в їхній акції. Бог з ним, якби ця акція була мирна, але він чомусь вирішив взяти зброю і не тільки взяти, а й застосував двічі цю зброю, що призвело до поранення поліцейських. Я хочу, щоб суспільство просто збагнуло: війна об’єктивно і набагато років вперед буде головним криміногенним фактором, і люди, які війну пройшли, і люди, які прийшли з війни зараз тут, і люди, які підуть, ще повернуться, і ворог, який постійно проводить операції, спецоперації, намагається маніпулювати тими, якими він вважає за потрібне. Все це становить дуже потужний виклик і поліція, МВС разом з іншими правоохоронними органами активно цьому протидіють. Ми приречені на це, у нас немає іншого виходу.

Сьогодні у Києві правоохоронці влаштували мовчазний флешмоб біля суду, що відпустив стрілка по поліцейських. Ваш коментар? Це їхнє було бажання? А чи мають право поліцейські на такі заходи?

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— Це їхня була ініціатива, я дізнався про неї вже постфактум, потім дзвонив, дізнавався, яка була мета, ідея цієї такої невеличкої, якщо хочемо, акції, але доволі цивілізованої європейської і швидкоплинної. Співслужбовці пораненого поліцейського вирішили в такий спосіб висловити незгоду з рішенням суду, яке, на їхнє переконання, провокує подальше насильство щодо поліцейських, адже очевидно, що вчинено особливо тяжкий злочин.

Чи могли вони бути там у формі? Це легітимний був захід?

— Ми вважаємо цілком легітимним. Це сталось в обідню перерву. Вони не були під час цієї акції на службі. Вони у власний свій час, поза службовий, вийшли і в такий спосіб показали таке ставлення. Так, це доволі трошечки емоційний крок, але він, з іншого боку, доволі цивілізований і стриманий як мовчазний пікет, доволі швидкоплинний. Я просто нагадаю, якщо ви думаєте, що в Європі поліцейські не протестують, то це не так. Восени 2016 року ціла хвиля потужних і більш відвертих протестів французьких поліцейських була у Парижі.

Напомним, эксперт по вопросам реформирования МВД Михаил Цимбалюк считает опасным прецедентом молчаливый митинг сотрудников полиции возле суда, ранее отпустившего на поруки участника АТО, ранившего их коллегу.