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    Нападение на полицию в Польше: среди задержанных - бывший украинский военный

    (обновлено: )25430
    По подозрению в нападении на двух полицейских в польском городе Згеж задержали семерых граждан Украины, пятерых граждан Грузии и одного гражданина Молдавии, приехавших в Польшу на заработки.
    В Польше группа украинцев и грузин напала на полицейский патруль
    dzienniklodzki.pl

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Польская полиция обнародовала детали нападения группы граждан из Украины и Грузии на полицейских в городе Згеж, которое произошло в ночь на 23 февраля, передает TVN24.

    По подозрению в нападении на полицейских задержали семерых граждан Украины, пятерых граждан Грузии и одного гражданина Молдавии, приехавших в Польшу на заработки. По неофициальной информации, один из украинцев является бывшим профессиональным военным. Возраст нападавших — от 20 до 45 лет.

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    В местной полиции рассказали, что компания из пяти мужчин распивала алкоголь и кричала вблизи жилых домов. Когда двое полицейских в штатском попросили предъявить документы, мужчины начали вести себя агрессивно, оскорбляли полицейских, а затем набросились на одного из них.

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    "В определенный момент один из них напал на полицейского и ударил, повалил на землю, лежащего начали пинать ногами сразу несколько", — говорится в заявлении.

    В то же время второй полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Драка вспыхнула с новой силой, когда к ним присоединились около десяти еще более агрессивных знакомых. В полицейских бросали камнями, тротуарной плиткой и ножками от кресел. В разгар конфликта полицейские открыли огонь по нападавшим, в результате пять человек получили ранения. Нападавшие скрылись, однако их задержали в течение нескольких часов в отеле для рабочих.

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    Восьмерым из них уже объявили подозрение, им грозит до 10 лет тюрьмы. Остальные не участвовали в нападении, а лишь наблюдали за конфликтом.

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