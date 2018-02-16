ТОП тем в мире: эхо вируса NotPetya, "Северный поток-2" и Украина

РИА Новости Украина

Картина стрельбы во Флориде

Ведущие американские издания (Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, USA Today) продолжают следить за развитием расследования кровавой трагедии в городке Паркленд во Флориде, юный житель которого расстрелял 17 человек в местной школе. Власти уже восстановили картину массового убийства: 19-летний Николас Круз приехал в школу на сервисе такси Uber, после стрельбы он бросил свою автоматическую винтовку и покинул здание школы, смешавшись с другими учениками. Сначала он отправился в расположенный по соседству супермаркет Walmart, оттуда в закусочную Subway, где купил напиток, потом некоторое время посидел в ресторане быстрого питания McDonalds. Примерно через 40 минут после того, как он покинул McDonalds, Круз был задержан полицией.

Несмотря на столь подробную реконструкцию, мотивы стрелка все еще остаются неясными, и СМИ полагают, что их следует искать в неблагополучном прошлом Круза. Известно, что год назад у юноши умерла приемная мать и его приняли в новой семье.

"Это эмоционально надломленный молодой человек. Он испытал много душевных травм, он страдал от душевного расстройства", — заявил общественный защитник убийцы Гордон Уикс. По его словам, Круз "очень опечален" случившимся. Будучи под стражей, он находится под надзором для предотвращения самоубийства, добавил адвокат.

wsvn.com Учащиеся школы в городе Паркленд (Флорида), в которой произошла стрельба

NotPetya, нет доказательств

Газета Wall Street Journal обращает внимание, что заявление Белого дома, который обвинил Россию в создании вируса NotPetya, атаковавшего компьютеры в Украине и ряде других стран в июне 2017 года, явилось полной неожиданностью для сотрудников Пентагона и американских спецслужб.

"Они были застигнуты врасплох и говорили, что не могут предоставить дополнительных деталей", — пишут журналисты.

Издание отмечает, что днем ранее ЦРУ отказалось от комментариев после аналогичных обвинений в адрес РФ со стороны представителя британского МИД лорда Тарика Ахмада Уимблдонского. Несмотря на отсутствие доказательств причастности РФ к созданию вируса, глава аналитического отдела в компании FireEye Джон Хюльквист заявил изданию, что обвинения "открывают дверь" для дипломатической, экономической и даже военной реакции в ответ на атаку. В Кремле ранее категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам, считают их бездоказательными и беспочвенными.

Золотой Букер

Британская газета Guardian сообщает сенсационную новость из мира изящной словесности: организаторы престижной литературной Букеровской премии (Man Booker Prize) объявили о создании "Золотого Букера", за который поборются все предыдущие победители награды. Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. Таким образом, с учетом тех лет, когда премию делили несколько человек, в списке лауреатов насчитывается 51 писатель. Согласно изданию, вся история букеровского конкурса будет разделена на пять десятилетий. Для каждого из этих периодов назначен отдельный арбитр, который и выберет лучшую на его взгляд книгу соответствующего временного отрезка. Шорт-лист, состоящий из пяти книг, будет выставлен на всеобщее голосование 26 мая: у читателей будет месяц, чтобы из самых лучших романов выбрать наилучший.

Абсолютный победитель будет представлен 8 июля во время литературного фестиваля, посвященного 50-летию премии Booker. Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.

Теракт при полной Луне?

Газета New York Times освещает загадочный арест двух братьев-близнецов, которые обвиняются в попытке изготовления взрывных устройств. Хотя мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на пресс-конференции заявил, что правоохранители, арестовав 27-летних Кристиана и Тайлера Торо, "по всей вероятности, спасли много, много жизней", издание отмечает отсутствие каких-либо деталей по поводу мотивов и возможных целей предполагаемых злоумышленников. Сообщается, что Кристиан Торо работал в школе учителем и после увольнения вернул в учреждение ноутбук, в котором была обнаружена копия книги-пособия по изготовлению взрывчатки.

Сам мужчина утверждает, что не скачивал книгу и просто ознакомился с ней, когда изучал обстоятельства теракта во время бостонского марафона в апреле 2013 года. Кроме того, учащиеся школы сообщили, что посещали квартиру братьев Торо, которые платили им 50 долларов в час за извлечение пороха из пиротехнических устройств. При обыске у обвиняемых были найдены материалы, которые могут использоваться в самодельных бомбах. В обвинительном досье также говорится о принадлежащем Кристиану рюкзаке, в котором сотрудники ФБР обнаружили красную каталожную карточку, на которой от руки было написано: "при полной Луне познают ужас у малых сих".

"Северный поток — 2" как угроза Украине

Американское издание "Форин полиси" опубликовало статью сотрудника аналитического центра Атлантик Каунсил, Дэвида Корани, который призывает срочно остановить проект "Северный поток — 2". Энергоресурсы не просто сырье, а средство, которое Россия использует для воплощения своих политических амбиций.

Он пишет, что если позволить России продолжать развивать проект "Северный поток — 2", то это станет зеленым светом для все более настойчивой и воинственной политики РФ. В свою очередь для Украины такое развитие дел станет чрезвычайно губительным. Ведь цель "Северного потока — 2" — снизить риски транзита газа из России в ЕС через Украину, на которую приходится половина экспорта этого российского сырья, а это в свою очередь позволяет ей хорошо на этом зарабатывать.

Как считает Корани, если бы в отношениях с Россией царили мир и гармония, то оказание поддержки этому проекту было бы приемлемо. Но поскольку это не так, то лучше взять паузу и отложить развитие "Северного потока — 2" до лучших времен. Хотя дешевый российский газ был бы очень полезен для развития экономики и промышленности Европы.

Издание Die Welt опубликовало доклад бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о перспективах решения ситуации в Донбассе с помощью размещения там сил ООН.

Бывший генсек отмечает, что некоторые правительства предпочли бы вернуться к формуле "бизнес как обычно" в отношениях с Россией, а другие придерживаются мнения, что приоритетом должно быть потенциальное содействие, которое можно получить от России, в решении других проблем. В то же время в некоторых государствах — и в Германии тоже — распространяется усталость от Украины, и как раз в тот момент, когда активное участие могло бы принести серьезные изменения.

"В отчете, сделанном по заказу консалтинговой компании "Рассмусен Глобал" (Rasmussen Global), эксперт по ООН Ричард Гоуэн (Richard Gowan) представил некоторые ключевые элементы и условия для введения сил ООН. После окончания военных действий, вывода тяжелого вооружения и стабилизации ситуации специальный представитель ООН мог бы контролировать свободные и честные выборы на востоке Украины, а также процесс реинтеграции Донбасса в Украину", — пишет Расмуссен.

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Такая группировка должна включать в себя приблизительно 20 тысяч военнослужащих, рассредоточенных по всему региону, и должна иметь мандат на контроль всей международной российско-украинской границы для того, чтобы предотвратить возможные нарушения границ. В силу достаточно веских причин, российские, украинские и войска большинства стран НАТО должны быть исключены из участия в этой программе, но такие европейские страны, как Австрия, Финляндия и Швеция, а также такие дружественные России государства, как Белоруссия и Казахстан могли бы принять в этом участие.

Германия возьмет на себя ключевую роль, потому что Великобритания и Франция в настоящий момент ставят во внешней политике другие приоритеты. Однако Берлин может рассчитывать на значительную поддержку США и превосходного американского специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера (Kurt Volker), который уже вступил в активный диалог со своим российским коллегой.