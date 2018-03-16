Уличная камера сняла момент обрушения моста в США

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КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Майами (штат Флорида, США) продолжается расследование причин обрушения пешеходного моста на автомобили, в результате чего погибли четыре человека, еще девять пострадали.

Уже опубликовано видео с камеры наружного наблюдения, которая зафиксировала момент обрушения.

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Ранее руководитель пожарно-спасательной службы Майами-Дэйд Дэйв Дауни заявил, что его подчиненные проводят оперативный разбор завалов, чтобы найти всех людей.

Местные власти сообщают, что мост еще не был достроен. Последнюю секцию весом 950 тонн установили на опоры 10 марта. Конструкция обошлась в 14 миллионов долларов, мост должен был связать Международный университет Флориды с кампусом.

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