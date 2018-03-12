В районе Керченского моста ученые нашли дальневосточного моллюска

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Специалисты ведущих научно-исследовательских институтов в ходе экологического мониторинга Керченского пролива в районе строительства моста в Крым обнаружили моллюска из западной части Тихого океана, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Экологический мониторинг ведется в Керченском проливе в зоне строительства моста в Крым с 2014 года, в зону исследований попали Керченский пролив, Таманский и Динской заливы, частично Керченский и Таманский полуострова.

"Во время исследований был впервые для этой части моря обнаружен моллюск родом из западной части Тихого океана и дальневосточных берегов России. Этот вид обычен для Сахалина. В Черном море впервые его отметили в 2002-м у берегов Румынии, но у наших берегов до этого момента его не встречали. Теперь ученые будут наблюдать за тем, как он поведет себя в новой среде", — приводит инфоцентр слова заведующего управлением океанографии и природоохранных исследований АзНИИРХ Тимофея Барабашина.

За четвертый квартал 2017 года ученые провели исследования в 284 точках, которые находятся в зонах строительства Крымского моста. Были отобраны и проанализированы 419 проб воды, почвы и воздуха. Воздействие на окружающую среду в результате проведения строительных работ носит локальный характер и не имеет системности, сообщил инфоцентр.

"Ученые не зафиксировали существенных изменений в функционировании морских и наземных экосистем. Это говорит о соблюдении строителями Крымского моста полного комплекса природоохранных мероприятий", — говорится в сообщении.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что уже через несколько месяцев по мосту откроется автомобильное движение. СМИ писали, что это произойдёт раньше обозначенного в плане срока — декабря 2018 года.