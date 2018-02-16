Названы сроки запуска движения по мосту через Керченский пролив

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КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что автодорожная инфраструктура в Крыму к декабрю 2018 года будет готова к запуску движения по мосту через Керченский пролив.

"Я даже не сомневаюсь, это возможно", — сказал Назаров о возможности старта движения по Крымскому мосту до декабря 2018 года. "Инфраструктура к этому будет готова – и "Таврида" до пятого участка (развязка у Симферополя), и автоподходы (к мосту в районе Керчи)", — отметил Назаров в комментарии РИА Новости.

По его словам, строительство автоподходов и трассы "Таврида" синхронизированы со строительством транспортного перехода через Керченский пролив. При строительстве автоподходов к мосту со стороны Керчи осталось завершить работы, связанные с пересечением теплотрассы, это будет сделано после окончания отопительного сезона.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года.

Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час.