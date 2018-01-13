наверх
13.01.201804:25
Курсы валют НБУ
  • USD28.45+ 0.12
  • EUR34.18+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Керченская паромная переправа приостановила работу

    (обновлено: )84
    Пресс-служба управления МЧС на полуострове сообщила, что похолодание, сильный снег и метель ожидаются в Крыму с 13 по 15 января в связи с холодным арктическим циклоном. Работа паромной переправы приостановлена из-за непогоды.
    Керченская паромная переправа. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Движение паромов Керченская переправы приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте ООО "Морская дирекция".

    Строительство Керченского моста
    krymr.com
    Похож на мост: новые фото строительства в Керченском проливе

    "Работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям", — говорится в сообщении.

    На сайте регионального управления МЧС РФ уточняется, что причиной перерыва в работе стал сильный ветер.

    Читайте также: Омелян заявил об экономических потерях Украины из-за Керченского моста

    Ранее пресс-служба управления МЧС на полуострове информировала о том, что похолодание, сильный снег и метель ожидаются в Крыму с 13 по 15 января в связи с холодным арктическим циклоном. Также было объявлено экстренное предупреждение о сильном ветре в Крыму на 12 января.

    Спасатели призывают соблюдать правила безопасности, а при планировании поездок через Керченскую паромную переправу следить за изменениями в работе в онлайн-режиме на официальном сайте компании-оператора "Морская дирекция".

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Рубли
    Курс гривны летит в пропасть