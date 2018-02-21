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    Общество

    Безопасность моста в Крым будут обеспечивать дроны

    (обновлено: )37641
    В Крыму создадут проект системы комплексной безопасности транспортного перехода, включающий организационные, правовые, физические меры по обеспечиванию "максимальной защиты от внешних и внутренних угроз", сообщил представитель местных властей.
    Минтранс РФ опубликовал фото готового участка Крымского моста
    Министерство транспорта РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. Мониторинг безопасности транспортного перехода через Керченский пролив в Крыму будет осуществляться с помощью беспилотников, сообщил зампред Совета министров Крыма Игорь Михайличенко на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам разработки системы безопасности.

    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    most.life
    Появились фото возведения ж/д пролетов моста в Крым

    Межведомственная рабочая группа по разработке проекта системы комплексной безопасности для транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив была создана в Крыму в конце января.

    "Целью рабочей группы является создание проекта системы комплексной безопасности транспортного перехода, включающие организационные, правовые, физические меры, обеспечивающие максимальную защиту от внешних и внутренних угроз. В проекте необходимо предусмотреть мониторинг подводной, надводной, воздушной обстановки и противодействия террористической атаке, в том числе с использованием беспилотных аппаратов", — цитирует Михайличенко пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

    Мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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