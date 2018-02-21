Безопасность моста в Крым будут обеспечивать дроны

КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. Мониторинг безопасности транспортного перехода через Керченский пролив в Крыму будет осуществляться с помощью беспилотников, сообщил зампред Совета министров Крыма Игорь Михайличенко на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам разработки системы безопасности.

Межведомственная рабочая группа по разработке проекта системы комплексной безопасности для транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив была создана в Крыму в конце января.

"Целью рабочей группы является создание проекта системы комплексной безопасности транспортного перехода, включающие организационные, правовые, физические меры, обеспечивающие максимальную защиту от внешних и внутренних угроз. В проекте необходимо предусмотреть мониторинг подводной, надводной, воздушной обстановки и противодействия террористической атаке, в том числе с использованием беспилотных аппаратов", — цитирует Михайличенко пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

Мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.