На мосту Патона в Киеве полностью сгорело авто

Во вторник вечером, 13 февраля, на мосту Патона в Киеве загорелся и сгорел дотла автомобиль Chevrolet Aveo, сообщает dtp.kiev.

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"На Набережном шоссе загорелся автомобиль Chevrolet Aveo. Причину возгорания устанавливают. Машина сгорела полностью. На место пожара выехали патрульная полиция и бойцы ГСЧС… Образовалась серьезная пробка", — говорится в сообщении.

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Данных о пострадавших в результате ЧП не поступало.