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    На мосту Патона в Киеве полностью сгорело авто

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    По данным очевидцев, автомобиль Chevrolet Aveo сгорел полностью, однако причины возгорания пока неизвестны. Данных оп пострадавших не поступало.
    Facebook dtp.kiev.ua

    Во вторник вечером, 13 февраля, на мосту Патона в Киеве загорелся и сгорел дотла автомобиль Chevrolet Aveo, сообщает dtp.kiev.

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    "На Набережном шоссе загорелся автомобиль Chevrolet Aveo. Причину возгорания устанавливают. Машина сгорела полностью. На место пожара выехали патрульная полиция и бойцы ГСЧС… Образовалась серьезная пробка", — говорится в сообщении.

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    Данных о пострадавших в результате ЧП не поступало. 

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