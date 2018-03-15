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    Фотоленты

    Рухнул на автомобили. Появились фото обрушения моста в США

    (обновлено: )13921
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    nbcmiami.com/
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    nbcmiami.com/
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    nbcmiami.com
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    nbcmiami.com
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    instagram.com/ricky_ricon_riquisimo
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    twitter.com/Munozz_Jonathan
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    nbcmiami.com/

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    Во Флориде рухнул пешеходный мост

    Пешеходный мост обрушился в американском штате Флорида, сообщается о погибших и большом числе пострадавших, сообщает местный телеканал WTVJ.

    Строившийся мост располагался рядом с кампусом Международного  университета Флориды в Майами. По данным телеканала, под рухнувшей конструкцией много автомобилей.

    Предполагалось, что почти 100-метровый мост будет введен в эксплуатацию в 2019 году. Руководство университета заявляло, что строительство моста ведется модульным способом, чтобы уменьшить риски возможных происшествий для рабочих, автомобилистов и пешеходов, сообщает телеканал АВС. Очередная секция моста весом в 950 тонн была установлена на объекте в минувшую субботу.

    На месте инцидента ведутся спасательные работы.

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