Рухнул на автомобили. Появились фото обрушения моста в США

Пешеходный мост обрушился в американском штате Флорида, сообщается о погибших и большом числе пострадавших, сообщает местный телеканал WTVJ.

Строившийся мост располагался рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами. По данным телеканала, под рухнувшей конструкцией много автомобилей.

Предполагалось, что почти 100-метровый мост будет введен в эксплуатацию в 2019 году. Руководство университета заявляло, что строительство моста ведется модульным способом, чтобы уменьшить риски возможных происшествий для рабочих, автомобилистов и пешеходов, сообщает телеканал АВС. Очередная секция моста весом в 950 тонн была установлена на объекте в минувшую субботу.

На месте инцидента ведутся спасательные работы.

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