Фото Управления Национальной полиции Украины в Днепре

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Днепре работнику патрульной полиции удалось предотвратить трагедию, отговорив женщину от совершения самоубийства, передает городское управление полиции.

Для спасения женщины работнику полиции пришлось залезть на арку моста, который ведет на Монастырский остров.

Смотрите также: Неудавшийся самоубийца из гостиницы "Крещатик" объяснил свой поступок

Женщину, сидевшую на высоте заметили прохожие и вызвали полицию.

Фото Управления Национальной полиции Украины в Днепре В Днепре полицейский уговорил женщину не прыгать с моста

"Женщина реагировала спокойно. На вопрос почему она здесь находится, сказала, что хотела полюбоваться видом. Впрочем, потом женщина призналась, что у нее в семье проблемы. Я начал отвлекать ее и уговаривать спустись вниз. К счастью, все обошлось", — рассказал патрульный Денис Махнач.

Читайте также: Самоубийство студентки в Киеве: что на самом деле произошло?

Далее женщина добровольно поехала с полицейскими в участок для выяснения всех обстоятельств происшествия. Помощь скорой и спасателей не понадобилась.

Ранее в Днепре патрульные спасли парня, который попытался выпрыгнуть из окна десятиэтажного дома. Полицейским удалось схватить его за ноги.