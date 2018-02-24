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    Киев

    В Киеве частично ограничат движение по Южному мосту

    (обновлено: )62
    Движение по Южному мосту будет частично ограничено с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в связи с ремонтом.
    Южный мост в Киевве
    Фото "Информатор"

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Движение по Южному мосту в Киеве частично ограничат в ночь на 26 февраля.

    "С 21:00 25 февраля в 7:00 26 февраля в связи с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", — сообщает КГГА.

    Власти просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

    Ранее сообщалось, что Киевский городской совет переименовал Московский мост. Теперь один из самых больших путепроводов столицы, соединяющий Оболонь и жилой массив Троещина, будет называться Северный.

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