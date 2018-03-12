В Китае открыли самый высокий стеклянный мост в мире

Фото Twitter/China Daily

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В китайской провинции Сычуань в горном ландшафтном парке Батайшань открыт самый высокий в мире стеклянный мост. Его высота составляет около двух тысяч метров.

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По информации Центрального телевидения Китая, длина моста составляет 198 метров, а ширина — 2,5 метра. Стоимость конструкции — около полутора миллионов долларов.

Фото Twitter/ China Daily Самый высокий в мире стеклянный мост открылся в Китае

Пол у моста прозрачный, и обеспечивает хорошую видимость над 186-метровой пропастью. Высота моста сопоставима с 66-этажным небоскребом.

Мост способен выдерживать до двух тысяч человек одновременно. Однако в целях безопасности на него пускают не более 500 посетителей.

Ранее в китайской провинции Хунань на территории Национального парка Чжанцзяцзе состоялось открытие самого длинного в мире стеклянного моста.