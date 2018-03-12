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    В Китае открыли самый высокий стеклянный мост в мире

    (обновлено: )156
    Пол у уникального моста прозрачный, и обеспечивает хорошую видимость над 186-метровой пропастью. Высота моста сопоставима с 66-этажным небоскребом. Мост способен выдерживать до двух тысяч человек одновременно.
    Самый высокий в мире стеклянный мост открылся в Китае
    Фото Twitter/China Daily

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В китайской провинции Сычуань в горном ландшафтном парке Батайшань открыт самый высокий в мире стеклянный мост. Его высота составляет около двух тысяч метров.

    Смотрите также: В Китае открылся самый длинный стеклянный мост в мире

    По информации Центрального телевидения Китая, длина моста составляет 198 метров, а ширина — 2,5 метра. Стоимость конструкции — около полутора миллионов долларов.

    Фото Twitter/ China Daily
    Самый высокий в мире стеклянный мост открылся в Китае

    Пол у моста прозрачный, и обеспечивает хорошую видимость над 186-метровой пропастью. Высота моста сопоставима с 66-этажным небоскребом.

    Мост способен выдерживать до двух тысяч человек одновременно. Однако в целях безопасности на него пускают не более 500 посетителей.

    Ранее в китайской провинции Хунань на территории Национального парка Чжанцзяцзе состоялось открытие самого длинного в мире стеклянного моста.

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