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    Обрушение моста в Майами. Власти уточнили число жертв и пострадавших

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    Руководитель пожарно-спасательной службы Майами-Дэйд Дэйв Дауни сообщил, что в результате происшествия погибли 4 человека, еще 9 получили ранения.
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    twitter.com/Munozz_Jonathan

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Число жертв обрушения моста в четверг в Майами (штат Флорида, США) составило четыре человека, еще девять пострадали, сообщил руководитель пожарно-спасательной службы Майами-Дэйд Дэйв Дауни.

    "Мы будем продолжать нашу работу, пока не удостоверимся, что выживших (под завалами) больше нет", — подчеркнул Дауни на пресс-конференции.

    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    nbcmiami.com/
    Рухнул на автомобили. Появились фото обрушения моста в США

    На месте обрушения работают спасатели с собаками, обученными на поиск людей под завалами.

    Ранее телеканал Local10 со ссылкой на пожарно-спасательные службы сообщал о шести погибших, а сенатор от штата Флорида Билл Нельсон не исключал, что число жертв может составить до десяти человек.

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    По данным Local10, мост еще не был достроен. Секцию весом 950 тонн установили на опоры недавно — 10 марта. Мост стоимостью более 14 миллионов долларов призван был облегчить жизнь студентам Международного университета Флориды, связав его с кампусом. Сейчас они вынуждены добираться до вуза на специальных автобусах.

    Университет сам принимал участие в проектировке моста. При строительстве использовали методы ускоренного возведения — при помощи модулей. Университет сообщал, что модульная конструкция уменьшает потенциальные риски для строителей, пешеходов и водителей, а также сводит к минимуму необходимость перекрывать трассу. Строительство должно было завершиться в следующем году.

    По данным газеты Miami New Times, два крупнейших подрядчика, принимавших участие в строительстве моста, уже имели проблемы с обеспечением безопасности. В одном случае речь шла о падении конструкции моста на рабочего, пишет газета.

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