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    В мире

    Масштабное обрушение моста в Майами. Появились данные о жертвах

    (обновлено: )44301
    По данным СМИ, в результате происшествия погибли от 6 до 10 человек. В то же время глава полиции округа Майами-Дейд Хуан Перес не стал говорить о числе погибших, сообщив только, что в автомобилях, которые накрыло мостом, находятся люди.
    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    nbcmiami.com/

    КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. От шести до десяти человек могли погибнуть при обрушении пешеходного моста в Майами, сообщил в четверг сенатор от штата Флорида Билл Нельсон.

    "Ирония в том, что мост, который был призван обеспечить безопасность при переходе через восьмиполосное шоссе, привел, как мне сказали, к гибели от шести до десяти человек", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

    Во Флориде рухнул пешеходный мост
    nbcmiami.com/
    Рухнул на автомобили. Появились фото обрушения моста в США

    Ранее телеканал Local10 со ссылкой на пожарно-спасательные службы сообщал о шести погибших.

    На первой пресс-конференции в связи с происшествием глава полиции округа Майами-Дейд Хуан Перес не стал говорить о числе погибших, сообщив только, что в автомобилях, которые накрыло мостом, находятся люди.

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    По данным Local10, мост еще не был достроен. Секцию весом 950 тонн установили на опоры недавно – 10 марта. Мост стоимостью более 14 миллионов долларов призван был облегчить жизнь студентам Международного университета Флориды, связав его с кампусом. Сейчас они вынуждены добираться до вуза на специальных автобусах.

    Университет сам принимал участие в проектировке моста. При строительстве использовали методы ускоренного возведения — при помощи модулей. Университет сообщал, что модульная конструкция уменьшает потенциальные риски для строителей, пешеходов и водителей, а также сводит к минимуму необходимость перерывать трассу. Строительство должно было завершиться в следующем году.

    nbcmiami.com/
    Во Флориде рухнул пешеходный мост

    По данным газеты Miami New Times, два крупнейших подрядчика, принимавших участие в строительстве моста, уже имели проблемы с обеспечением безопасности. В одном случае речь шла о падении конструкции моста на рабочего, пишет газета.

    Напомним, в феврале Шулявский путепровод в Киеве, о плачевном состоянии которого уже не раз сообщалось, вновь напомнил о себе. 

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