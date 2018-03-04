Сенат Флориды ужесточил оборот оружия, но передумал через 15 минут

ГУ Нацполиции в Запорожской области

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Сенат Флориды утвердил поправку об ужесточении доступа к оружию после кровопролитной стрельбы в одной из школ штата и отказался от своего решения через 15 минут, сообщает газета Tampa Bay Times.

По данным издания, сенат штата провел в субботу заседание, во время которого обсуждалось ужесточение правил оборота оружия во Флориде. Парламентарии утвердили двухлетний мораторий на продажу винтовки AR-15 — как та, из которой стрелял устроивший бойню в школе, но через 15 минут изменили решение.

Законопроект предполагает выделение средств на охрану психического здоровья, безопасность в школах и при обращении с огнестрельным оружием, а также повышение минимального возраста для покупки ружья с 18 до 21 года, сообщает газета.

При повторном голосовании за утверждение поправки проголосовали 17 человек, против – 21.

Как сообщает издание, сенат Флориды проведет окончательное заседание по обороту оружия в понедельник.

В США право на ношение оружия гарантировано второй поправкой к конституции. Дебаты об ограничениях вновь активизировались после того, как 14 февраля бывший ученик застрелил в школе во Флориде 17 человек. Стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом.