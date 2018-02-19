Расстрел во Флориде. Американцы раскупили орудие убийства 17 школьников

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Полуавтоматическая винтовка AR-15, из которой были расстреляны 17 учеников в средней школе Паркленда в штате Флорида стала бестселлером на местной ярмарке оружия.

Как сообщает New York Post, оружие стало фаворитом продаж.

Ранее сообщалось, что юноша Николас Круз, обвиняющийся в массовом убийстве во Флориде, законным образом приобрел оружие.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в среду, 15 февраля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Шериф округа сообщил, что стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом

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Крузу предъявлены обвинения в умышленном убийстве по 17 пунктам. Он остается под арестом без права освобождения под залог.