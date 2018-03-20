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    Брат стрелка из Флориды задержан за незаконное проникновение в школу

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    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе (34)

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    По данным СМИ, 18-летний Захария Круз заявил полицейским, что отправился в школу, чтобы "подумать о школьной стрельбе, окунуться в нее".
    Захария Круз - брат стрелка из Флориды
    Palm Beach Post

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Полиция в американском штате Флорида задержала брата подростка, застрелившего 17 человек в школе в Паркленде, за незаконное проникновение на территорию школы, где произошла трагедия, сообщает издание Palm Beach Post.

    Стрельба во Флориде. Видео
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    Бойня во Флориде. Обнародовано видео стрельбы в школе

    По информации издания, 18-летний Захария Круз заявил полицейским, что отправился в школу, чтобы "подумать о школьной стрельбе, окунуться в нее". По данным полиции, молодой человек проехал по школьной территории на скейтборде и миновал все закрытые двери и ворота.

    Смотрите также: Смертельная стрельба в школе во Флориде. Кадры с места происшествия

    Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в среду, 15 февраля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Шериф округа сообщил, что стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом.

    Крузу предъявлены обвинения в умышленном убийстве по 17 пунктам. Он остается под арестом без права освобождения под залог.

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